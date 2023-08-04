Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösteren yenilenebilir enerji şirketi Eksim Enerji'nin yeni Üst Yöneticisi Arkın Akbay oldu.

Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan Akbay, Eksim Holding Enerji Üretimi Grup Başkanı ve Eksim Enerji Üst Yöneticisi olarak Ağustos itibarıyla görevine başladı.

Akbay, iş hayatına Siemens Enerji'de başladı ve Siemens Türkiye'de ulaşım ve mobilite çözümleri konusunda uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Turcas Petrol'de 2010'da Enerji Projeleri Direktörlüğü görevini üstlenen ve yine aynı şirkette 2016'da Enerji ve Gayrimenkul Operasyon Direktörü görevine getirilen Akbay, son olarak 2021'de ise Polat Holding'te Enerji Sektör Başkanı ve Polat Holding Üst Yöneticisi oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun olan Akbay, bundan böyle tecrübesini Eksim Holding'in yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Eksim Enerji'nin büyüme stratejileri ve gelecek vizyonu için kullanacak.