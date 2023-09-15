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Erdemoğlu Holding, yabancılara Sasa hissesi sattı

Sasa'da hakim ortak yabancı yatırımcılara 59 milyon adet Sasa hissesi sattığını bildirdi.

15 Eylül 2023 | 12:08
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Erdemoğlu Holding, yabancılara Sasa hissesi sattı

Erdemoğlu Holding'ten, hisse satışı hamlesi geldi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Erdemoğlu Holding’in yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara 46,25 TL’den 59 milyon adet Sasa Polyester hissesi sattığı bildirildi. İşlemin 14 Eylül tarihinde tamamlandığını belirtildi.

Açıklamada satışa konu hisselerin Sasa’nın ödenmiş sermayesinin yüzde 1,11’i olduğu bildirildi.

İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin Sasa'daki doğrudan hissedarlık oranı yüzde 58,58 oldu.

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