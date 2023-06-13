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Erdemoğlu'ndan yabancıya Sasa hissesi satışı

Sasa Polyester Sanayi AŞ, Erdemoğlu Holding AŞ'nin elindeki SASA adi hisselerinin ödenmiş sermayesinin yüzde 1,26'sına denk gelen yaklaşık 66,9 milyon adet hisseyi sattığını duyurdu.

13 Haziran 2023 | 10:09
Son Güncellenme: 13 Haziran 2023 | 10:54
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Erdemoğlu'ndan yabancıya Sasa hissesi satışı

Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Erdemoğlu Holding AŞ'nin elindeki SASA Polyester Sanayi AŞ adi hisselerinin bir kısmının ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 1,26'sına denk gelen yaklaşık 66,9 milyon adet hissenin, yaklaşık 3,55 milyar TL brüt gelir elde etmek üzere satışının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, satış işleminin, Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile) hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılarak başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Erdemoğlu'nun işlem koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutacağı bildirilen açıklamada, "SASA, hisselerinin satışından doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. İşlemin borsa dışı işlem yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir. İşlem kapsamında HSBC Bank (“HSBC”) tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır. Erdemoğlu halihazırda SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 61'ine doğrudan ve yaklaşık yüzde 81,8'ine dolaylı olarak (Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ ve Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk AŞ'nin sahip olduğu hisseler de dahil olmak üzere) sahiptir ve işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından SASA'daki beklenen doğrudan hissedarlık payı 59,7 civarında olacaktır." denildi.

İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu'nun, SASA'nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edeceği ve SASA'daki yönetim kontrolünü sürdüreceği belirtilen açıklamada, Erdemoğlu'nun SASA'ya olan bağlılığının ve desteğinin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu'nun elinde kalan SASA hisseleri için mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Gelirlerin kullanımı Erdemoğlu, SASA'nın 8 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) SASA'nın net borçlanma oranını düşürmek amacıyla 4 milyar Türk lirasına kadar geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış), vadesiz ve şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç etmesi için onay başvurusunda (SPK başvurusu) bulunma niyetine ilişkin duyurusuna dikkat çekmektedir. Borçlanma aracının dönüştürme fiyatı ve kupon oranı Erdemoğlu ve SASA arasında ihraç sırasında belirlenecek olup, kupon oranının SASA lehine bir oranda belirlenmesi ve dönüşüm fiyatının işlemdeki plasm
 

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