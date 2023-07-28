Ferida Brasserie, Bağdat Caddesi’nde

30 yılı aşkın süredir hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Özbayrak Ailesi'nin iki yıl önce kurduğu Kulüp Gıda yeni yatırımlarla büyüyor. 2021 yılında tarihi Fişekhane’de Şef Murat Bozok danışmanlığında gastronomi sektörüne giriş yapan Ferida Brasserie, ikinci şubesini Bağdat Caddesi’nde açtı.

Ferida markasının kurucuları Semih Özbayrak ve Orhan Özbayrak, yeni hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandılar: “Ferida Cadde yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede hayata geçti. Fişekhane’deki ilk şubemizle birlikte toplamda 120 kişiye istihdam sağlar hale geldik. Yeni şubemizde iç ve dış mekan olmak üzere toplamda 200 misafire iyi hizmet vermek için hazırız. Türk gastronomi sektörünün yurt dışında daha fazla adını duyurması gerektiğine inanıyoruz. İki şubemizde yıl sonunda cirosal bazda yüzde 150 oranında büyüme hedefliyoruz. Diğer yandan markamızı 2024 itibariyle yurt dışına taşıma hedefimiz var.”



