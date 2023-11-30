FEXO Token, 01 Aralık’ta satışa çıkıyor

Türkiye'de 2021 yılında faaliyet geçen finansal teknoloji (fintek) şirketlerinden Futurance, üçüncü yılına yeni token arzıyla giriyor. Fexobit, Nftyzer, Walter ve Tokencept’ten oluşan Futurance ekosisteminin ana işlem birimi olarak faaliyet gösterecek FEXO Token’ın arz süreci, 01 Aralık’ta başlayacak. Token arzı süreci iki faz halinde yönetilecek. 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek kilitli arzda yatırımcılar, 0,0075 USDT’lik avantajlı fiyat üzerinden talep işlemlerini gerçekleştirecek. Kilitli arz kapsamında, yatırımcılar, listeleme gününde token’larının yüzde 10’unu kullanabilecek. Geriye kalan token’lar ise 1 aylık boşluğun ardından, 6 ay süresince günlük eşit olarak kullanıma açılacak. 4-6 Aralık’taki kilitsiz arzda ise, token fiyatı 0,0095 USDT olacak; tüm token’lar işlem gününde kullanıma açık olacak. FEXO Token, 8 Aralık’ta da Fexobit borsasında, FEXO/USDT paritesinde işlem görmeye başlayacak. FEXO Token’ın, işlem günündeki dolaşımdaki token değeri üzerinden hesaplanan başlangıç piyasa değeri de 753,750 dolar olacak.

TALEP TOPLAMA & EŞİT DAĞITIM MODELİYLE SATIŞA SUNULACAK

Her iki fazda da arz işlemleri talep toplama yöntemine göre gerçekleştirecek. Bu kapsamda, fazlar için belirlenen limitlerin aşılması durumunda, yatırımcıların alacakları token’lar eşit dağıtım yöntemiyle belirlenecek ve arz katılan tüm yatırımcıların cüzdanlarına eşit sayıda token gönderilecek. Halka arz işlemlerinde sıklıkla kullanılan bu yöntemle, arz sürecinde şeffaflığın artırılması, yatırımcılar arasında denge sağlanması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Token arzına ilişkin tüm detaylara, Fexobit internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanacak whitepaper’da ulaşılabilecek.

"FEXO TOKEN’A MAKSİMUM KULLANIM ALANI OLUŞTURACAĞIZ"

Futurance’ın, geleneksel finans sistemlerindeki tecrübeyi ve fintek sektöründeki deneyimi, blockchain teknolojisi ile birleştirerek kullanıcılar ve yatırımcılar için merkeziyetsiz dünyayla gerçek dünya arasında bir köprü kurmayı hedeflediğini ifade eden Futurance Yönetim Kurulu Üyesi Onur Altan Tan, “01 Aralık itibarıyla satışa sunacağımız FEXO Token da işte bu dünyanın ana işlem birimi olacak. Uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğümüz FEXO TOken projesinde artık sona gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlayacak FEXO Token’ı, blockchain teknolojisinin bugününü ve yarınını en doğru şekilde yansıtacak şekilde tasarladık. Futurance ekosistemini oluşturan 4 ana iş kolumuzda da FEXO Token’ı kullanarak, kendi yarattığımız bu dijital varlığa maksimum kullanım alanı oluştururken, tasarladığımız farklı modellerle de yatırımcı üzerindeki enflasyon baskısının önüne geçeceğiz” dedi.

FİYAT PERFORMANSINA BAĞLI OLARAK TAHTADAN ALIM VE YAKIM YAPILACAK

Fexobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım da Fexo Token ekonomisinin yatırımcıların orta ve uzun vadede korunması; yüksek enflasyon kaynaklı fiyat düşüşlerinin önüne geçilmesi için, küresel ölçekteki iyi örnekler göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlandığını ifade ederken, “Bu kapsamda, en çok üzerinde durduğumuz konu FEXO Token’ın Futurance ekosisteminde deflasyonist bir yapıya sahip olması. Bunun için de, dünya genelinde dahi örnekleri çok fazla görmediğimiz kapsamlı ‘tahtadan alım’ ve ‘yakım’ modelleri oluşturduk. Bunları da whitepaper’ımız aracılığıyla yatırımcılara açıkladık ve aslında tüm bu modelleri daha yolun en başında kurallara bağladık. Örnek vermek gerekirse; FEXO Token’larını ellerinde tutan (hold eden), FEXO Token’ın geleceğine ve vizyonuna inanan, kendisini Fexobit ailesinin bir parçası olarak hisseden yatırımcıların ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi için özel bir program tasarladık. Bu program kapsamında, her ay, FEXO Token tahtasından elde edilen komisyon gelirlerinin belli bölümlerini, tahtadan satın almak için kullanacağız. Satın alınan token’lar, belirlenecek zaman dilimlerinde de yakıma gönderilecek. FEXO Token’ın deflasyonist yapısını destekleyecek bu program kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin tahtaya etkisini ve yakma işlemine ait zincirüstü TXID verilerini de düzenli olarak ve şeffaf şekilde yayımlayacağız” ifadelerini kullandı.

DEĞERLEME ÇALIŞMALARINI 4 FARKLI MODEL ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRDİK

Tüm Fexobit ekosisteminin; güven, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi evrensel kurumsal yönetişim ilkelerine göre inşa edildiğini ifade eden Sercan Yıldırım, “Yatırımcının haklarının gözetilip korunması, yatırım yaptıkları enstrümana dair maksimum bilginin kendilerine ulaştırılması Futurance ekibinin her daim önceliği olmuştur. Bu yaklaşım FEXO Token’a dair yapılan değerleme çalışmalarının da odak noktası. Bu yaklaşımı güçlendirmek için, FEXO Token değerleme çalışmaları kapsamında, bankacılık deneyimine sahip profesyonel finans uzmanları tarafından, 4 farklı model üzerinden kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Ayağı yere basan, Türkiye’deki ve dünyadaki kripto para sektörünün gerçekliğiyle uyumlu, ekonomi biliminin ışığından uzaklaşmayan bu yaklaşımlar ile, FEXO Token değerlemesinin yatırımcı için en sağlıklı metrikler üzerinden yapılmasını sağladık” ifadelerini kullandı.