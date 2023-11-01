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Foreks, yoluna ForInvest ismiyle devam edecek

Yatırım teknolojileri alanında 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Foreks, bireysel kullanıcı odağını daha net işaret eden "ForInvest" ismiyle yoluna devam edecek.

01 Kasım 2023 | 17:40
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Foreks, yoluna ForInvest ismiyle devam edecek

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ForInvest Üst Yöneticisi (CEO) Serra Berkol, her ay 500 terabayt veri işlediklerini ve yatırımcıların yüzde 70'inin borsa verilerini ForInvest'in desteklediği kanallar aracılığıyla görüntülediğini bildirdi.

Yatırımcılara doğru bilgiyi, doğru teknoloji ve kesintisiz veriyle en objektif şekilde tüm kanallardan ulaştırdıklarını kaydeden Berkol, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım tutkumuzu artık daha geniş kitlelerle paylaşarak tüm dijital okuryazar kitleye yatırım teknolojilerini sunmak ve birlikte büyümek istiyoruz. ForInvest isminin arkasında 33 yıllık deneyimiyle uzman bir ekip yer alıyor. Şirketimizin hem yurt içindeki faaliyetlerinin kapsamını genişletmek hem de 'Fora' ile İngiltere'de başladığımız yurt dışı yolculuğumuzu güçlü şekilde sürdürebilmek adına yeni döneme ForInvest adıyla devam edecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. ForInvest markası, Foreks Digital'in güçlü mirasıyla bağını koruyor bir yandan da veri değil yatırıma işaret ederek, yeni vizyon ve misyonumuzu daha doğru yansıtıyor."

Mobil uygulama da yenileniyor

Serra Berkol, Foreks Trader ile Türkiye'nin ilk yatırım mobil uygulamasını 2008'de yatırımcılarla buluşturduklarını anımsatarak, canlı borsa verilerini 2 milyondan fazla son kullanıcıya bu uygulamayla ulaştırdıklarını bildirdi.

Berkol, 40'tan fazla banka ve aracı kurumla entegre olan Foreks Trader ile kullanıcıların yatırım hesaplarına, tek bir mobil uygulama üzerinden erişmelerine olanak sağladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Anlık ve kesintisiz haber akışıyla yatırımcılara güvenilir ve tarafsız bilgiyi doğru zamanda sunuyoruz. Son yıllarda AR-GE çalışmalarımızın odağında, herkes için anlamlandırılabilir veri sunan akıllı analizler var. Tüm bunlar sayesinde Foreks Trader, Türkiye'nin en çok indirilen mobil yatırım uygulaması oldu ve artık ForInvest adıyla kullanıcılarına yatırımlarını bilgiyle büyütme fırsatı sunmaya devam edecek."

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