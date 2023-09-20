Fuudy'ye yeni CEO

Çadırcı yeni görevi için şu açıklamada bulundu:



"Fuudy'nin DNA’sında yer alan özen, kalite ve iyi yemek olgularını, şehrin en keyifli ve özel lezzetlerini, alışagelmiş deneyimlerin ötesinde müşterilerimiz ile buluşturmaya devam etmek istiyoruz. Bu vizyon ile özel restoran ağımız, özenle seçilmiş kurye ve araçlarımız, müşterilerimize en keyifli deneyimi sunmak için yeniden yapılandırmaya başladığımız uygulamamız ile Fuudy’yi daha çok müşteriye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu planlar çerçevesinde şirketimiz sermaye yapısını daha da güçlendirdi. Yatırımcılarımız 25 milyon TL’lik ek nakit katkı sunarak bu vizyonu desteklediklerini ortaya koydular. Yakında lanse edeceğimiz yeni teknolojilerimiz ve iş ortaklıklarımız ile Fuudy’nin iyi yemek ve iyi hizmet tutkusunu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz'"

Kariyerine 1999 yılında IBM’de başlayan Çadırcı, 2000-2015 yılları arasında Turkcell’de birçok teknolojik ürün ve servisin devreye alınmasında ve iş ortaklığı ekosisteminin geliştirilmesinde İş Ortakları Yönetimi, Mobil Pazarlama, Kurumsal Pazarlama Çözümleri gibi farklı kademelerde bölüm başkanı olarak görev aldı. 2015-2018 yılları arasında kurucusu olduğu dijital pazarlama Agency So.Ho. ile markalara butik dijital hizmetler sunan Çadırcı, 2018-2021 yılları arasında Hopi Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

