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Getir, 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışanı bulunan Getir, küçülme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce de İspanya, Portekiz ve İtalya'dan çekilme kararı alan şirket, global yeniden yapılandırma kapsamında 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını açıkladı. Kaynaklara göre, işten çıkarılacak 2500 çalışanının yüzde 2'si civarının Türkiye'den olacağı belirtiliyor.

22 Ağustos 2023 | 14:43
Son Güncellenme: 22 Ağustos 2023 | 15:12
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Getir, 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Getir'den yapılan açıklamada, Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerinin sürdürüleceği kaydedildi. 

5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışanının bulunduğu ve yaklaşık 2 bin 500 çalışan ile yollarının ayrılacağının belirtildiği açıklamada, "Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız." denildi. 

Getir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Market ürünleri hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir olarak, operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artırmak için global organizasyonumuzu yeniden yapılandırma kararı aldık.

Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz.

Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Getir olarak Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerimize devam ederek, sekiz yıl önce kurulmasına öncülük ettiğimiz bu iş modelinin geleceğine olan inancımızla, önümüzdeki dönemde de sektöre öncülük edeceğiz."

Türkiye’deki çalışanlarını nasıl etkileyecek?  

Resmi olarak açıklanmamakla beraber, Getir’e yakın kaynaklara göre global yeniden yapılanma çerçevesinde bu süreçten Türkiye en az etkilenen ülke olacak. İşten çıkarılacak 2500 çalışanının yüzde 2'si civarının Türkiye'den olacağı belirtiliyor. 81 ilde faaliyet gösteren Getir’in, Türkiye operasyonlarında herhangi bir daralma olmayacağı da edinilen bilgiler arasında.
 

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