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Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

Getir, yıllık cirosu 650 milyon dolar olan ABD merkezli online market şirketi FreshDirect'in tamamını satın almak üzere anlaşmaya vardı.

08 Kasım 2023 | 10:04
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Getir, ABD'de online market şirketi FreshDirect'i satın alıyor

Şirket açıklamasına göre, Getir, New York merkezli FreshDirect'i, Amerika'nın en büyük gıda perakende gruplarından olan Ahold Delhaize USA'den satın alacak. Anlaşmanın kasım ayı içinde tamamlanması bekleniyor.

FreshDirect, 2021'den bu yana ABD’de faaliyet gösteren Getir'in teknolojisinden ve operasyonel tecrübesinden yararlanarak, kullanıcılarına daha hızlı ve kolaylık sağlayan bir hizmet sunacak. Getir ise FreshDirect’in özellikle taze ürün kalitesinden ve çeşitliliğinden faydalanarak hizmetini New York’taki kullanıcıları için daha da cazip hale getirecek.

FreshDirect, bölgenin en iyi tarım ve gıda ürünleri üreticileriyle güçlü iş ilişkileri kurarak, faaliyet gösterdiği coğrafyada en önemli online market oyuncularından biri oldu. New York'un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veren şirket, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak, New York'un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek.

 

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