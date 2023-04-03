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GSK Norveç'e Türk genel müdür

GSK Norveç Genel Müdürü Ömür Akalın Erin oldu.

03 Nisan 2023 | 12:03
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GSK Norveç'e Türk genel müdür

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK global, üst yönetim kadrosunu Türk yöneticilerle güçlendirmeye devam ediyor.

Halihazırda Singapur'da Klasik Markalar Global Pazarlama Lideri görevini sürdüren Ömür Akalın Erin, 1 Nisan itibarıyla GSK Norveç Genel Müdürü olarak atandı.

2002'de İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Erin, aynı yıl temel ilaç tanıtım sorumlusu olarak GSK Türkiye ekibine katıldı. GSK kariyeri boyunca CNS ve Üroloji İş Birimi Müdürlüğü, Klasik Markalar ve Kritik Hastalıklar İş Birimi Direktörlüğü, HIV İş Birimi Direktörlüğü, Türkiye İlaç İş Birimi Direktörlüğü ve Gelişen Pazarlar Merkez Bölgesi Solunum Franchise Pazarlama Liderliği görevlerini üstlenen Erin, son olarak Singapur'da 100'den fazla ülkeden sorumlu olarak Klasik Markalar Global Pazarlama Lideri olarak görevini sürdürdü.

Nisan ayı itibarıyla GSK Norveç Genel Müdürü olarak çalışmaya başlayan Erin, yeni görevinde Avrupa Bölgesi Pazarları Liderlik Ekibi üyesi olarak da görev alacak.

Gelişim ve yetenek yönetimi stratejileri doğrultusunda başarılı liderler yetiştirmeyi hedefleyen GSK Türkiye, çalışanlarına global ölçekte farklı kariyer fırsatları sunuyor. Yer aldığı bölgedeki ülkeler içerisinde yurt dışına en çok yetenek gönderen ülke olmasıyla öne çıkan GSK Türkiye'den son 3 yıl içinde toplamda 37 çalışan yurt dışında farklı rollere atandı.

 

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