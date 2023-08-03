Hatay’da Yaşam ve Gelişim Kampüsü açtı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye özel sektör tarafından gerçekleştirilen yardımlar ve rehabilitasyon hizmetleri sürüyor. Bu şirketlerden biri olan Uludağ Enerji de depremin sosyal etkilerini hafifleterek günlük hayata adaptasyonu desteklemek için Hatay’da hazırlanan "Yaşam ve Gelişim Kampüsü Projesi’ni hizmete açtı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Panoffect’in destek sağlayacağı ve 2 yıl sürecek projeden, 40 binden fazla kişinin yararlanması planlanıyor. Proje alanının yer aldığı kampüste sanat, oyun ve meslek atölyeleri ile psikolojik danışmanlık hizmetinin yer alacağı 9 konteyner bulunuyor.

"Hatay normalleşene kadar burdayız"

Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, kampüsün açılışında bir grup gazeteci ile buluştu. Deprem bölgesinde özellikle okul öncesi eğitime ihtiyaç çocuklara yönelik projelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Ergüneş, “Kampüs projemizin Hatay’daki etkilerini görüp, depremden etkilenen diğer kentlere de uygulamaya çalışacağız. Burada Hayat normalleşene kadar, biz de burada olacağız” diye konuştu.

Uludağ Enerji’yle proje kapsamında yaptıkları iş birliğine de değinen Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da şöyle konuştu: “Yaşam ve Gelişim Kampüsü Projesi’nin açılışıyla birlikte, üniversitemiz olarak sadece eğitimde değil, toplumun her alanında var olduğumuzu ve katkı sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan ve onların hayatlarında pozitif izler bırakmayı amaçlayan bir üniversite olarak bu projeye destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Alanında uzman hocalarımızla her detayında yer aldığımız bu projeye sürdürülebilir bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlgili atölyelerde, üniversite öğrencilerimizin uzmanlığı ve sevgi dolu rehberliğiyle çocuklarımızın hayal güçlerini beslemek ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmayı hedefliyoruz.”

Projenin bir diğer partneri olan Panoffect CEO’su Salih Subaşı ise, “Panoffect olarak, böylesine anlamlı bir projenin destekçileri arasında yer alıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu projenin temelinde yatan sevgi ve dayanışma unsurları, bizim için çok değerli. Deprem felaketinden etkilenen çocuk, genç ve yetişkinlerin sosyal hayata uyumlarını hızlandırmak amacıyla kurulan ve destekçileri arasında yer aldığımız kampüsün açılışını gerçekleştirdik. Depremin yaralarını birlikte sarmak için çalışmaya, yardımlaşmaya ve birlikte olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.