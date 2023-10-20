İnfo Yatırım, veriyi bilgiye çeviren yenilikçi temel analiz platformu Fintables ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, yatırımcılara Fintables mobil üzerinden İnfo Yatırım hesabı ile işlem yapabilme imkânı sunuluyor. Bunun yanı sıra düzenlenen kampanyada 16-29 Ekim tarihleri arasında İnfo Yatırım’dan hesap açan ilk 1000 kişiye 240 TL değerindeki 1 aylık Fintables Pro üyeliği ücretsiz verilecek. Yatırımcılar böylece veriye dayalı temel analiz grafikleriyle yatırımlarına daha güvenli biçimde yön vermek için güçlü bir araca sahip olacak.

İnfo Yatırım’dan bir yenilik daha

Kullanıcı deneyimini en üst düzeyde sunmak için iş birliği ve ürün geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden İnfo Yatırım, yenilikçi temel analiz platformu Fintables ile iş birliğine gitti. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin finansal verilerini standardize eden ve veri görselleştirme tekniklerini kullanarak yatırımcıların hızlı analiz yapmasını sağlayan bir temel analiz platformu olan Fintables Mobil üzerinden artık İnfo Yatırım hesabı ile işlem yapılabiliyor. Yatırımcılar böylece İnfo Yatırım hesabı üzerinden Fintables Pro’nun sunduğu güçlü hisse senedi analizleri ile doğru yatırım kararları almak için ihtiyaç duydukları her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabiliyor.

Hesap açan ilk 1000 kişiye ücretsiz üyelik

İnfo Yatırım'da hemen hesap açan ilk 1000 kişi, 240 TL Değerinde 1 Aylık Fintables Pro üyeliği kazanıyor. Kampanya 16-29 Ekim tarihleri arasında geçerli. Kampanyadan faydalanmak isteyen yatırımcılar https://hesapac.infoyatirim.com/fintables/ linki üzerinden başvuru yapıp, yeni hesap açarak 1 aylık Fintables Pro üyeliği kazanacak.

‘Daha bilinçli ve veriye dayalı yatırım ekosistemi için çalışıyoruz’

İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin, konu ile ilgili şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde, büyük bir hızla artan yatırımcı sayısını da dikkate alarak daha bilinçli, bilgiye ve veriye dayalı bir yatırım ekosistemi oluşması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sektörümüzdeki öncü rolümüzü, grup iştirakimiz yenilikçi temel analiz platformu Fintables ile yaptığımız iş birliği ile sürdürüyoruz. Bu faydalı iş birliğini cazip bir kampanyayla da taçlandırdık. İnfo Yatırım hesabı açan yatırımcılarımıza 1 ay ücretsiz doğru yatırım kararları alabilmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi tek platformda bulabilecekleri Fintables Pro üyeliği hediye ediyoruz. Güçlü iş birlikleriyle yatırım alanındaki en gelişmiş teknolojilerle yatırımcılara katma değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”