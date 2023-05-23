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İspanya’da proje geliştirecek

Dünya gayrimenkul sektöründe uçtan uca hizmet veren Tekçe, Alanya’nın önde gelen mühendislik ve inşaat şirketlerinden Fenercioğlu ile yurtdışı projeler için güçlerini birleştirdi.

23 Mayıs 2023 | 09:51
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İspanya’da proje geliştirecek

Dünya gayrimenkul sektöründe uçtan uca hizmet veren ve Spain Homes markasıyla yurtdışına açılan Tekçe’nin vizyonunu dünyaya taşıma hedefi doğrultusunda global atılımları sürüyor. Tekçe bu kapsamda, Türkiye'den sonra yurt dışında da başladığı yeni inşaat projeleri için Alanya'nın önde gelen mühendislik ve inşaat firmalarından Fenercioğlu ile FenTek adı altında bir yatırım ortaklığına imza attı. Bu ortaklık kapsamında, iki deneyimli şirket ilk olarak İspanya’da Costa Blanca’daki Altea’da 28 ünite butik bir gayrimenkul projesini hayata geçirecek.

İSPANYA’DA GÜÇLENDİ

Tekçe Kurucusu Bayram Tekçe bu ortaklık özelinde şunları aktardı: 

“Tekçe olarak 20 yıldır en temel amacımız insan ve iyi yaşam odağında projelere rehberlik etmek, dünya vatandaşı olmak için gayrimenkule yönelen ve yatırım yapmak isteyen herkes için katma değer sağlayacak sürdürülebilir iş modellerini kurmak ve geliştirmek oldu. Türkiye’den yurtdışına açılan ilk gayrimenkul aracılık şirketi olarak Spain Homes markamızla 2018 yılından bu yana satış ve pazarlama alanındaki uzmanlığımız ile İspanya gayrimenkul piyasasına hakimiyetimizi güçlendirdik. Fenercioğlu ile yarattığımız yeni markamız

FenTek ile yakın gelecekte Avrupa’nın diğer ülkelerinde arsa ve proje geliştirme, müteahhitlik hizmetleri, taahhütlü işler, inşaat malzemeleri tedariği ve temini alanlarında yer almayı hedefliyoruz.”

Bu yatırım ortaklığı hakkında memnuniyetini dile Fenercioğlu kurucusu Aycan Fenercioğlu, proje ile ilgili şunları aktardı: “Bu projenin hedefi yüksek kaliteli butik bir yaşam alanı yaratmaktır. İki tarafın uzmanlığı ve kaynakları, bu projenin başarısını garanti altına alırken, birlikte küresel ölçekte yeni fırsatlar keşfetmeyi hedefliyoruz.“

1,5 MİLYON EURO ARSA YATIRIMI

1,5 milyon euroluk bir arsa yatırımı ile adım atılan bu proje, Fenercioğlu’nun mühendislik, Tekçe’nin satış ve pazarlama tecrübesi ile ortaya çıkacak. İspanya’daki yatırım çeşitliliğini artıracak olan proje, güçlü bir turizm lokasyonu olan Altea’dan gayrimenkul satın alma talebi olan Belçikalılar ve İskandinavlar başta olmak üzere Avrupalıları hedef alacak.
Akdeniz kıyısında bir sahil kasabası olan Altea, ülkenin en cazip turizm merkezlerinin başında geliyor. ‘Sahilde küçük bir mücevher’ olarak tanımlanan Altea, kaliteli plajları, tepeleri, tarihi kiliseleri, manzaraları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

 

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