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JTI Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Dean Gilfillan getirildi

Japan Tobacco International (JTI) Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Temmuz 2023 itibarıyla Dean Gilfillan atandı.

19 Temmuz 2023 | 09:52
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JTI Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Dean Gilfillan getirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en iyi 100 şirketinden biri olan JTI Türkiye'nin Genel Müdürlüğü'ne getirilen Gilfillan, şirketin Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetinden sorumlu olacak. Gilfillan, aynı zamanda Türkiye pazarına bağlı İsrail ve KKTC'nin Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi.

İş hayatına Unilever'in Nijer Ülke Müdürü olarak başlayan Gilfillan, daha sonra Nijerya’da Rothmans Ülke Müdürü olarak çalıştı.

Rothmans ve British American Tobacco'nun (BAT) birleşmesiyle BAT Ukrayna, Kazakistan Orta Asya ve son olarak Danimarka'da İskandinavya ve Baltık Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

2014'te JTI'ya katılan Gilfillan, 2 yıl boyunca Kazakistan, Orta Asya ve Moğolistan Pazarı Genel Müdürlüğü'nü yürüttü, 2016 itibarıyla Rusya Genel Müdürü olarak atandı. Gilfillan, 2019-2023'te de genel müdür olarak İngiltere pazarını yönetti.

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mühendislik diplomasına sahip olan Dean Gilfillan, evli ve 4 çocuk babası.

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