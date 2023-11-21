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KARÇEL Avrupa'da yapısal çelik faaliyetlerine başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) Avrupa'da yapısal çelik faaliyetlerine başladığını bildirdi.

21 Kasım 2023 | 09:19
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KARÇEL Avrupa'da yapısal çelik faaliyetlerine başladı

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL'in, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirket olan ŞİŞECAM'ın Macaristan'ın Kaposvar şehrinde faaliyetlerine başlayacağı Greenfield cam ambalaj tesisinin yapısal çelik imalat ve montaj işlerini kapsayan projede DOĞUŞ İnşaat'ın çözüm ortağı olduğu belirtildi.

KARÇEL'in ocak ayı itibarıyla Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de şube kurulumunu tamamladığı belirtilen açıklamada, "KARÇEL, Avrupa'da yapısal çelik faaliyetlerine başlamış olup ilgili projede çeliğe imzasını atarak önemli bir rol üstlendi. Bu projeyle KARÇEL AŞ marka değerini artırarak uluslararası pazarlarda tüm faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KARÇEL'in KARDEMİR bünyesinde 1966'da Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak faaliyetlerine başladığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KARÇEL AŞ CNC, elektronik, mekanik ve hidrolik modern tezgahlar ile donatılmış, Türkiye'nin en büyük çelik yapı fabrikalarından biri olup sahasında yapısal çelik imalatı, mekanik imalat ve inşaat alanlarına çelik konstrüksiyon üretimini vites artırarak sürdürüyor. Şirket, Türkiye'nin değişik yerlerinde endüstriyel üretim tesisleri, binalar, demir yolu ve kara yolu köprüleri, tren vagonları ve çimento fabrikaları gibi büyük yatırımların çelik konstrüksiyon imalatının da baş mimarı olarak dikkati çekiyor."

KARÇEL AŞ'nin yetkinlikleri arasında köprülü vinç, pergel vinç, portal vinç ve özel proses vinçlerin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerinin de yer aldığı aktarılan açıklamada, İthalata karşı da önemli bir duruş sergileyen KARÇEL AŞ'nin Macaristan, Avusturya, Rusya, Almanya, İtalya, Malta, Tayland, Irak, Sudan, Benin, Senegal ve Tacikistan'a ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine de katkı sağladığı anlatıldı.

Açıklamada, AR-GE faaliyetlerine hız veren KARÇEL AŞ'nin üretkenlik ve üretim kalitesini artırarak katma değerli yeni ürün ve hizmetler vizyonu hedefiyle kalite, doğruluk ve müşteri memnuniyeti odaklı çözümleriyle sektörün ihtiyaçlarını karşıladığı, yeni yatırımlarla ülkeye katacağı ek istihdamla çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceği belirtildi.

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