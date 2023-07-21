Karel ileri teknoloji savunma çözümleriyle IDEF 2023'te

Dünyanın en büyük dört savunma sanayii fuarından biri olan, yerli ve yabancı savunma sanayii çözümlerinin vitrine çıktığı IDEF 2023 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 25 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Fuarda Karel’in ileri teknolojili, yenilikçi savunma çözümleri de sergileniyor.

Karel Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, “Savunma sanayimiz son yıllarda yerlileşme alanında çok önemli gelişmeler kaydetti. %80’e ulaşan bir yerlileşme oranımız var. Savunma Sanayinin, dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra yarattığı üretim ve ihracat potansiyeliyle de ekonominin önemli dinamiklerinden olduğunu görüyoruz. Yerli ve teknolojinin birçok alanında öncülük eden bir teknoloji şirketi olarak Karel’in, Savunma Sanayimize yönelik çözümleri ile bu alanda katkılar sunmasının mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem için de savunma sanayi faaliyetimizi Karel’in en önemli stratejik alanlarından biri olarak görüyor ve gelecek planlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Öncelikli odağımız ise ihracat.” dedi.

Tunaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Karel’in savunma alanındaki ürün çeşitliliği; bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki odağını koruyarak, geniş bir ürün yelpazesi ile kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar durumda. Bu kapsamda; askeri haberleşme ağlarının önemli bir unsuru olan anahtarlama sistemleri, kara araçları kullanımına yönelik iç konuşma sistemleri, her boyutta deniz platformu için geniş bir ürün gamı ile iç konuşma, anahtarlama sistemleri ve alarm anons sistemlerimiz bulunuyor. Savunma alanındaki Ar-Ge yetkinliğimizle, son yıllarda aviyonik ürünleri de geliştirerek Hürkuş, Atak II Ağır Sınıf taarruz helikopteri projelerimiz için Yedek Uçuş Göstergesi teçhizatı tasarımını tamamlayarak yıl sonu itibarı ile teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Bu yıl ikinci yarısında Türk Silahlı kuvvetlerimiz yüklü miktarda Sahra Santralı teslimatı da yapacağız. Kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik özel elektronik ürün veya kart seviyesinde tasarım ve üretim faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca; Türkiye’nin kapasitesi itibarı ile en önemli elektronik üretim şirketlerinden biri olarak, savunma sektörü ana oyuncularının tasarım dışında, üretim ihtiyaçlarını da karşılayan yoğun bir üretim faaliyeti yürütüyoruz.

Savunmada gelinen noktada; son 10 yılda ülkemizde Deniz platformlarında MİLGEM serisi korvet gemileri de dahil olmak üzere T.C. Dz. KK.’nın inşa ve modernizasyonu yapılan gemilerin önemli bir kısmında telefon santrallarını ve alarm-anons sistemlerini biz sağladık. Kara platformlarına yönelik maliyet etkin iç konuşma sistemlerinde de önemli bir başarı elde ettik. Platform bağımsız satışlarımız kapsamında askeri haberleşme santrallarımız, ilk satış başarısını yurtdışında elde edip, ardından yurtiçinde önemli başarılara imza attı. Son dönemde; aviyonik ürün tasarım çözümlerimizi de platformlara taşıyarak somut faydayı yakalamayı hedefliyoruz.”

