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  • Kerevitaş inovasyonla büyüyerek cirosunu 10,7 milyar TL'ye yükseltti

Kerevitaş inovasyonla büyüyerek cirosunu 10,7 milyar TL'ye yükseltti

Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde Türkiye’de pazar lideri olan Kerevitaş’ın ilk dokuz ayda toplam cirosu 10,7 milyar TL’ye ulaştı.

08 Kasım 2023 | 09:52
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Kerevitaş inovasyonla büyüyerek cirosunu 10,7 milyar TL'ye yükseltti

Kerevitaş açıklamasına göre, Şirket, temmuz-eylül ayları arasında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 4,3 milyar TL net ciro elde ederken, aynı dönemde FAVÖK yüzde 72 artışla 723 milyon TL oldu.

İlk dokuz ayda toplam cirosu 10,7 milyar TL'ye ulaşan Kerevitaş’ın aynı dönemde toplam ihracatı 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Margarin kategorisinde Türkiye yağ ihracatının yüzde 34’ünü tek başına gerçekleştiren Kerevitaş, Gürcistan, Romanya, Arnavutluk, Kazakistan, Kosova, Madagaskar ve Irak’ta pazar liderliğini korudu.

Kerevitaş’ın lider markası SuperFresh üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1,7 puan artışla yüzde 43 paya ulaşarak açık ara sektör liderliğini pekiştirdi. SuperFresh inovasyon odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda, sektöre yön veren yenilikçi ürün lansmanlarını sürdürdü. Türkiye margarin pazarında yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi önemli markalarıyla yüzde 65,6 ciro payı alarak pazardaki liderliğini korudu.

'2023 yılını başarılı iş sonuçlarıyla kapatmayı hedefliyoruz'

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, 2023 yılının ilk 9 ayı itibarıyla inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyümeye hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi. Altınkılınç, şunları kaydetti:

'Kerevitaş olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor, inovatif bir bakış açısıyla yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Bir yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli ilk AR-GE merkezlerine sahip olmanın sorumluluğuyla AR-GE ve inovasyon yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizle beraber beş kıtada 45'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. Yılın ilk dokuz ayındaki sürdürülebilir büyümemizi yılın son çeyreğinde de devam ettirerek 2023 yılını başarılı iş sonuçlarıyla kapatmayı hedefliyoruz.'

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