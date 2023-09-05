KFC Türkiye, Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin ana sponsoru oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu ve KFC Türkiye’nin düzenlediği imza töreni, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve İŞ Gıda Grup CEO'su Feliks Boynuinceoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Eylül Salı günü TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan anlaşmayla Kadınlar Voleybol 1. Ligi, 2023 – 2024 sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi olarak anılacak.

KFC Türkiye ile gerçekleşen iş birliğiyle ilgili Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi: "Türk voleybolu için yine tarihi günler yaşıyoruz. Türk voleybolunun her geçen gün neler yaptığını ve geldiği noktayı görüyoruz. Türk voleybolu hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan’ı mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Sırada Türkiye'nin ve Türk voleybolunun gururlanacağı hangi organizasyon varsa hedef o organizasyonda zirvede olmak. Hedefimiz, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılmak ve derece elde etmek. Bunu yapacak güçteyiz. Türk voleybolun elde ettiği bu başarılarda çok büyük emekler var. Tüm sponsorlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada KFC Türkiye ile yaptığımız ile iş birliğiyle Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin isim sponsoru oldu. Başta İŞ Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu olmak üzere tüm KFC Türkiye ailesine teşekkürlerimi sunuyorum."

Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndan şampiyonlukla dönen Kadın Milli Voleybol Takımını kutlayarak sözlerine başlayan İŞ Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu konuşmasında “Federasyonumuzun ve kulüplerimizin kıymetli çalışmaları neticesinde voleybol dalında dünya çapında elde edilen başarılarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin voleyboldaki başarılarının artarak devamı için tüm liglerimizde mücadele eden kulüp ve sporcuların desteklenmesinin önemine inanıyoruz. Bu motivasyon ve inançla, İŞ Gıda olarak KFC markamızla ülke sporunu ve sporcularımızı desteklemek adına rekabetin ve heyecanın her geçen gün arttığı Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ne sponsor olarak bu yolda bir adım attık. Kadınlar Voleybol 1. Liginin, voleybolumuzun geleceğini şekillendiren önemli bir lig olduğunun farkındayız. Bugün, burada atacağımız imzalarla, voleybolun büyük hedeflerine ve gelecekte elde edilecek başarılarına katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Kendinin en iyisi olmak’ ve ‘fark yaratmak’ KFC markamızın temel değerlerindendir. Bu iş birliğiyle voleybolcularımızın kendi özgün yeteneklerini ortaya çıkarmalarına, başarılarıyla fark yaratmalarına, tüm kız çocuklarına ve genç kadınlara ilham vermelerine destek olmak istiyoruz. Bu iş birliğini mümkün kılan değerli Başkanımıza, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun tüm çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İş birliğimizin, KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yer alan tüm kulüplere ve voleybol camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İmzaların atılmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ülke kadın voleyboluna katkılarından dolayı KFC Türkiye’ye teşekkürün ardından hazırlanan plaketi hediye ederken, İŞ Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a günün anısına tasarlanan hediyeyi takdim etti. KFC Türkiye genç sporcuları destekleme yolunda, toplantıya katılan basın mensupları adına, bugünün anısına Ankara TVF Spor Lisesi’ne bağışta bulundu.