Kolektif House, Ankara'daki ilk lokasyonunu açtı

Kolektif House, başkentteki ilk lokasyonu 1071 Ankara’yı hayata geçirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “2015 yılında ‘Sev, yarat, paylaş’ mottosuyla çıktığımız yolculuğumuzda son 5 yılda her yıl yaklaşık 2 kat büyüdük. Bugün gelinen noktada Türkiye’deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 25’ine sahibiz ve Türkiye’de pazar lideriyiz. Açacağımız yeni lokasyonlarla pazar payımızı kısa sürede yüzde 30’a taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Farklı büyükşehirler de markajında

Ankara atılımlarının da bu hedefi destekleyeceğini ifade eden Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti:

“2024 yılı Türkiye’de hızlı bir şekilde yaygınlaştığımız bir yıl olmaya devam edecek. Yakın zamanda Moda, A+Live Ataşehir, Ferko Signature gibi merkezi lokasyonlarımızı hizmete açtık. Kısa süre sonra Now Bomonti, Anatolium Kartal gibi yeni lokasyonları da bünyemize katacağız. İstanbul dışında ise 1071 Ankara’nın ardından önümüzdeki aylarda başkentte 2 yeni lokasyonu daha açmaya hazırlanıyoruz. Kolektif House olarak Ankara’daki büyük açılışlarımızın yanı sıra farklı büyükşehirler için de pazar araştırmamız sürüyor. Gelecek yıllarda ise yeni hizmetlerle kullanıcılarımıza daha fazla değer üretmeyi ve yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz.”

