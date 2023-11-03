Konteyner nakliye şirketi Maersk, 3 bin 500 kişiyi daha işten çıkaracak

Maersk'den yapılan açıklamada, şirketin durgun talep, düşük navlun oranları ve enflasyonist baskıdan oluşan yeni bir normalle karşı karşıya kalmasıyla finansal performansını korumak için maliyet tasarrufu önlemlerini "yoğunlaştırmayı" planladığı belirtildi.

Bu kapsamda şirketin iş gücünü 110 binden 100 binin altına düşürmeyi planlandığı ve bunun yıllık 600 milyon dolar tasarruf sağlayacağı aktarıldı.

Bu yıl 6 bin 500 kişinin işten çıkarıldığı ve çalışan sayısının 2023'ün başlarında 110 binden 103 bin 500'e indirildiği belirtilen açıklamada, ilerleyen aylarda 2 bin 500 ve 2024'te 1000 kişinin daha işten çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada Maersk Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Clerc'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Konteyner nakliye sektörü zayıf talep, fiyatların tarihi seviyelere dönmesi ve maliyetler üzerindeki enflasyonist baskı ile yeni bir normalle karşı karşıyadır.

Önümüzdeki zorlu zamanlar göz önüne alındığında, finansal performansımızı korumak için çeşitli maliyet ve nakit kontrol önlemlerini hızlandırdık."

Nakliye şirketleri, tedarik zincirlerinin bozulduğu ve nakliye talebinin arttığı Kovid-19 salgını sırasında çok yüksek fiyatlardan yararlanmıştı.

Öte yandan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 5 Ekim’de 2023 için küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini savaş, yüksek enflasyon ve faiz nedeniyle yüzde 1,7'den 0,8'e çekmişti.