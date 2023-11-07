Kordsa, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretim modelini tescilletti

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda yapılan değerlendirme sonucunda Ecovadis tarafından "Altın Madalya" ödülüne layık görülen, bununla birlikte ‘Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) de onayladığı yol haritasıyla 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 46,2 oranında azaltmayı taahhüt eden Kordsa’nın sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, bu kez de dünyanın en itibarlı sertifikasyon programları arasında yer alan ISCC tarafından da onaylandı.

1973 yılında kurulan Kordsa’nın dünya genelindeki ilk üretim tesisi olan ve bugün lastik güçlendirme alanındaki yetkinlikleriyle farklı coğrafyalara katma değerli ürün ihracatı gerçekleştiren Kordsa İzmit tesisi, lastik üreticilerinin, sürdürülebilir ürün alım sürecinde en temel kriterlerden biri olarak kabul edilen ISCC Plus Sertifikası’nı aldı. Söz konusu sertifikayla birlikte Kordsa, ürün gamı içerisinde yer alan geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş iplik, tek kord ve kord bezi ürünlerinin, üretim modelinin, uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu tescil ettirmiş oldu.

Kordsa’nın döngüsel ekonomi yaklaşımının ve sürdürülebilir ürün yelpazesinin önemli bir unsuru olan geri dönüştürülmüş polyester içerikli lastik güçlendirme teknolojileri, ömrünü tamamlamış malzemelerin yeniden üretim süreçlerine dahil edilmesini sağlıyor. Bu model ile Kordsa, global pazarda lastik üreticilerine düşük karbonlu ürünleri sunmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan (EMEA) Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Kahraman, “Bugün Kordsa olarak, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği aynı amaca hizmet eden, bizi daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak iki önemli yapıtaşı olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda, üretim süreçlerimizi ve ürün portföyümüzü yüksek teknoloji ışığında sürekli geliştirirken, bir yandan da bu teknolojik yetkinliğimizin sürdürülebilirlik alanında da tüm paydaşlarımıza kalıcı değer yaratmasını en üst seviyede önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda, İzmit tesisimizin aldığı bu ISCC Plus sertifikasını, bizleri sadece küresel rekabette avantajlı konuma taşıyacak bir belge olarak değil, aynı zamanda Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne taahhütte bulunduğumuz 2030 ara hedeflerimize ve 2050 net sıfır hedeflerimize doğru ilerlerken bir kararlılık belgesi olarak ele alıyoruz. Hayatı sürdürülebilirlikle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.