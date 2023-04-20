ARA
Bist 100
5012,34
-0,97%
Bist 100
Dolar/TL
19,4022
0,0222%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2787
-0,1976%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0967
0,1059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1248,81
0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Koton, Hatay'da çocuklarla buluştu

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Koton gönüllüleri, deprem bölgesinde Şeker Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklara bir araya geldi.

20 Nisan 2023 | 11:06
0
Koton, Hatay'da çocuklarla buluştu

Koton, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgeye gerekli destekleri ulaştırıyor. Koton gönüllüleri deprem bölgesi destek projeleri kapsamında yaklaşan Şeker Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklara özel bir etkinlik
alanı oluşturdu.

Hazırlanan oyun çadırında pedagog ve anaokulu öğretmenleri eşliğinde resim, yüz boyama, dans, el işi etkinlikleri yapan çocuklar Koton’un davetlileri Ebru Şallı, Şahika Ercümen, Doğukan Manço, Bana Göz Kulak Derneği temsilcileri oyuncu Begüm Birgören, Ahmet Haktan Zavlak ve Yasemin Şefik gibi isimlerle oyunlar oynadı ve yaklaşık 1000 çocuğa hediyeleri verildi. 

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz bu özel günle ilgili şunları söyledi:

"Bugün çocuklarımızla bayramlaşmak, onlara desteğimizi hissettirebilmek için Koton Gönüllüleri ve değerli dostlarımızla birlikte buradayız. Birlikte dans ettik, şarkılar söyledik, sohbet ettik… Çocuklarımızı mutlu edeceğini düşüne ek hediye paketleri hazırladık, her çocuğumuz için yaşlarına göre bayramlık giysiler, boyama ve okuma kitapları, oyuncaklar getirdik. Bugünü güzel geçirmelerini ve yüzlerinde gülümsemeyle buradan ayrılmalarını sağlayabildiysek ne mutlu bize.”

Depremden etkilenen 200 kız çocuğuna yaşam boyu eğitim bursu

Koton, depremden etkilenen bölgeler için kalıcı iyileşme projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı ile birlikte depremden etkilenen 200 kız çocuğunun lise birinci sınıftan itibaren eğitim-öğretim hayatlarının sonuna kadar yararlanabilecekleri bir burs fonu
oluşturuyor. Deprem nedeniyle eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması hedefiyle oluşturulan program içinde öğrencilere mentorluk, staj, kariyer planlama gibi farklı destek sistemleri de oluşturulacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1248,81 0,39%
  • ALTIN ONS 2001,96 0,36%
  • BIST 100 5012,34 -0,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4022 0,0222%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2787 -0,1976%
  • EURO/USD 1,0967 0,1059%
  • INGILIZ STERLINI 1,2437 -0,01608%
  • JAPON YENI 134,6 -0,093%
  • KANADA DOLARI 1,34791 0,13632%
  • RUS RUBLESI 81,725 0,0306%
Günün En Çok Okunanları
Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisi yükseldi
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Merkez Bankası anketinde dolar ve enflasyon yıl sonu beklentisi yükseldi
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
Gümüş raporu: 2022 ve 2023 için neler söylüyor?
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Europower Enerji borsada işlem görmeye başlıyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT, noterler, bankalar kaça kadar açık?
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nde yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL