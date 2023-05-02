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Koza Altın, pay geri alım fonlarını artırdı

Koza Altın İşletmeleri AŞ, pay geri alım fonlarını 350 milyon lira artıracağını duyurdu.

02 Mayıs 2023 | 11:05
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Koza Altın, pay geri alım fonlarını artırdı

Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamalarında, pay geri alımlarında kullanılacak fonların toplamda 500 milyon lira artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Koza Altın İşletmeleri'nin pay geri alımı için daha önceden ayrılan 700 milyon liralık fonun çoğunluğunun kullanıldığı, ilgili fonun 350 milyon lira artışla 1 milyar 50 milyon liraya yükseltilmesi kararı alındığı belirtildi.

Şirketin dolaylı iştirakleri olan Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri'nin pay geri alımı için ayrılan 200 milyon liralık tutar 300 milyon liraya ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretimi için ayrılan 100 milyon liralık fon da 150 milyon liraya çıkartıldı.

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