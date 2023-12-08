ARA
Bist 100
7913,76
-0,82%
Bist 100
Dolar/TL
28,9758
0,1915%
Dolar/TL
Euro/TL
31,194
-0,2337%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0764
-0,2946%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1865,66
-1,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?

Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?

SPK Kuzey Boru'nun 36,2 liradan halk arz başvurusuna onay vermişti. Kuzey Boru halka arzı için 7 ve 8 Aralık'ta (bugün) talep toplandı. Peki, Kuzey Boru (KBORU) halka arzında hesaplara kaç lot düştü? İşte detaylar...

08 Aralık 2023 | 00:40
Son Güncellenme: 08 Aralık 2023 | 19:49
0
Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?

Kuzey Boru A.Ş., 7 – 8 Aralık 2023 tarihlerinde 36,20 TL sabit fiyattan halka arz edildi. Halka arzda sermaye artırımı yöntemiyle 20.000.000 TL nominal değerli pay ve 4.000.000 TL nominal değerli payın ortak satışı yöntemiyle toplam 24.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edileceği; halka açıklık oranının %24,00 olacağı belirtilmişti.

KUZEY BORU (KBORU) KAÇ LOTU VERDİ

Kuzey Boru halka arzında katılım rakamları ve detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak saat 18.30'tan itibaren paylar hesaplara yansımaya başladı. Buna göre Kuzey Boru halka arzında bireysel yatırımcılara maksimum  7 lot (253 TL) pay edildi.

FON NEREDE KULLANILACAK?

Kuzey Boru halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarını şöyle duyurmuştu:

Yüzde 50-60: Malatya CTP Yatırımının Finansmanı
Yüzde 20-30: Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması
Yüzde 10-20:  İsletme Sermayesi İhtiyacı

KUZEY BORU HAKKINDA

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Kuzeyboru plastik boru sektörüne 2001 yılında girdi. Kuzeyboru, plastik boru ve ekleme parçaları üretimi ve alt yapı projelerine mühendislik destekleri veren bir şirket.

Fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporunda da şirketle ilgili şu bilgiler veriliyor: Şirket’in fiili olarak yaptığı temel faaliyetler; altyapı ve üst yapı için gerekli olan boru üretimini, bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını, satış sonrasında bu alana ilişkin mühendislik hizmetlerini yürütmektedir. Mühendislik hizmetleri, satış sonrası teknik destek, montaj, bakım hizmetlerini kapsamaktadır.

Şirket tarafından farklı nitelik, çap ve basınç sınıflarında üretilen borular, tescilli “Kuzey Boru” markası altında satılmaktadır. Kuzey Boru tarafından altyapı ve üst yapı kullanım alanlarına göre üretimi gerçekleştirilen borular ve bunlara bağlı ek parçalara ait ürün grupları “Polietilen” ve “Koruge” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Şirket ayrıca, Polietilen ve Koruge grubu ek paça ve ekipmanları üretimi gerçekleştirmektedir
 

KUZEY BORU NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Kuzey Boru'nun gelecek hafta borsada işlem görmesi bekleniyor. Net tarih belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1865,66 -1,13%
  • ALTIN ONS 2002,66 -1,32%
  • BIST 100 7913,76 -0,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9758 0,1915%
  • EURO/TURK LIRASI 31,194 -0,2337%
  • EURO/USD 1,0764 -0,2946%
  • INGILIZ STERLINI 1,25461 -0,34552%
  • JAPON YENI 144,983 0,876%
  • KANADA DOLARI 1,35844 -0,08532%
  • RUS RUBLESI 92,155 -0,2921%
Günün En Çok Okunanları
TÜİK açıkladı... İşte en zengin ve en fakir iller
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Asgari ücret 17 bin 500 TL mi olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücret 17 bin 500 TL mi olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023' listesini açıkladı: Listede yer alan tek Türk
Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023' listesini açıkladı: Listede yer alan tek Türk
Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
Renault, 3 yıllık Türkiye planını duyurdu... 4 yeni model geliyor
GERİ
İLERİ
TÜİK açıkladı... İşte en zengin ve en fakir iller
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Asgari ücret 17 bin 500 TL mi olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Netflix'te zirveyi bırakmayan Türk filmi bu kez 83 ülkede ilk 10'da
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Asgari ücret 17 bin 500 TL mi olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023' listesini açıkladı: Listede yer alan tek Türk
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Asgari ücret 17 bin 500 TL mi olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Forbes 'Dünyanın En Güçlü Kadınları 2023' listesini açıkladı: Listede yer alan tek Türk
Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL