Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?

Kuzey Boru A.Ş., 7 – 8 Aralık 2023 tarihlerinde 36,20 TL sabit fiyattan halka arz edildi. Halka arzda sermaye artırımı yöntemiyle 20.000.000 TL nominal değerli pay ve 4.000.000 TL nominal değerli payın ortak satışı yöntemiyle toplam 24.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edileceği; halka açıklık oranının %24,00 olacağı belirtilmişti.

KUZEY BORU (KBORU) KAÇ LOTU VERDİ

Kuzey Boru halka arzında katılım rakamları ve detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak saat 18.30'tan itibaren paylar hesaplara yansımaya başladı. Buna göre Kuzey Boru halka arzında bireysel yatırımcılara maksimum 7 lot (253 TL) pay edildi.

FON NEREDE KULLANILACAK?

Kuzey Boru halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarını şöyle duyurmuştu:

Yüzde 50-60: Malatya CTP Yatırımının Finansmanı

Yüzde 20-30: Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması

Yüzde 10-20: İsletme Sermayesi İhtiyacı

KUZEY BORU HAKKINDA

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Kuzeyboru plastik boru sektörüne 2001 yılında girdi. Kuzeyboru, plastik boru ve ekleme parçaları üretimi ve alt yapı projelerine mühendislik destekleri veren bir şirket.

Fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporunda da şirketle ilgili şu bilgiler veriliyor: Şirket’in fiili olarak yaptığı temel faaliyetler; altyapı ve üst yapı için gerekli olan boru üretimini, bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını, satış sonrasında bu alana ilişkin mühendislik hizmetlerini yürütmektedir. Mühendislik hizmetleri, satış sonrası teknik destek, montaj, bakım hizmetlerini kapsamaktadır.

Şirket tarafından farklı nitelik, çap ve basınç sınıflarında üretilen borular, tescilli “Kuzey Boru” markası altında satılmaktadır. Kuzey Boru tarafından altyapı ve üst yapı kullanım alanlarına göre üretimi gerçekleştirilen borular ve bunlara bağlı ek parçalara ait ürün grupları “Polietilen” ve “Koruge” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Şirket ayrıca, Polietilen ve Koruge grubu ek paça ve ekipmanları üretimi gerçekleştirmektedir



KUZEY BORU NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Kuzey Boru'nun gelecek hafta borsada işlem görmesi bekleniyor. Net tarih belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.