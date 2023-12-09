Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştİ. Halka arz sonuçları da belli oldu. Toplam halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 TL oldu. Mega Metal halka arzında dağıtım yapılan yurtiçi bireysel yatırımcı sayısı 3 milyon 868 bin 974 kişi.

MEGA METAL HALKA ARZ SONUÇLARI

A1 Capital Mega Metal halka arz sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:

Halka arzda birim fiyat 28,30 TL olarak belirlenmiş olup, ek satış dahil halka arz edilen toplam 62.750.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleştirilmiş; buna göre toplam halka arz büyüklüğü 1.775.825.000 TL olmuştur.

Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,87 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 8,86 katı talep gelmiştir. Halka arzda ek satış dahil toplam 62.750.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının

yaklaşık 3,35 katı talep gelmiştir.

yaklaşık 3,35 katı talep gelmiştir. Halka arzda ek satışa konu edilen 9.750.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzında payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve/veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

MEGA METAL KAÇ LOT VERDİ?

Mega Metal halka arzında kişi başı 12 - 13 lot dağıtım gerçekleşti.

FON NEREDE KULLANILACAK?

Peki, Mega Metal halka arzdan elde edilecek geliri nerede kullanacak? Daha önce şu açıklama yapılmıştı:

- %30 İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

- %30 Hammedde Tedariği Ve İşletme Sermayesi

- %20 Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

- %10 Finansal Borçlar

- %10 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

MEGA METAL HAKKINDA

Süper ince bakır tel üreten Mega Metal, internet sitesinde şirketin kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını belirtiyor. Paylaşılan bilgiye göre şirket Kayseri'deki tesisinde oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimini yapıyor. Sitede, şirketin Türkiye’nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşıladığı; başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptığı belirtiliyor. Verilen bilgiye göre ürünler enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik), havacılık ve otomotiv gibi çok çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ise Cüneyt Ali Turgut.



Not: Mega Metal 2017 yılında Ekonomist Dergisi'nde haber olmuş. 2017 tarihli o habere de bakmak için tıklayın.

MEGA METAL NEDEN HALKA ARZ KARARI ALDI?

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Cüneyt Ali Turgut, sektörde büyümek için yatırım yapma, yeni kapasite yaratma ve yeni ürünler eklemenin önemli olduğunu kaydederek, bugüne kadar öz kaynaklarıyla ve güçlü finans yönetim politikalarıyla yatırımlar gerçekleştirdiklerini, halka arzların çok önemli bir finansman kaynağı olduğunu ve bu enstrümanı da kullanmak istediklerini belirtmişti.

Hedeflerinin şirketin küresel pazardaki rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu dile getiren Turgut, bu nedenle halka arzdan elde edecekleri gelirle hem Türkiye'de hem de yurt dışında planladıkları yeni yatırımları hayata geçireceklerini aktarmıştı.

Turgut, "Sürdürülebilir büyüme için kurumsallaşmak çok önemli. İlk olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) getirdiği bazı kurallar var. Bunlara uyum sağlamak şirketler açısından sağlıklı bir yönetim yaratıyor. Komiteler kurulması, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması gerekiyor. Denetlenebilir ve şeffaf olmak yatırımcının size daha çok güven duyması anlamına geliyor. Halka arzdan kısa bir süre sonra da Borsa İstanbul'da Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olma hedefimiz var. Zaten birlikte çalıştığımız dünya devleri de daha kurumsal şirketleri tercih ediyor" diyor.