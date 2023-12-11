Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzı için 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile talep toplanmıştı. Ziraat Yatırım, Sur Tatil Evleri GYO halka arz sonuçlarını duyurdu. Halka arz büyüklüğü 2.213.100.000 TL olarak gerçekleşti. Peki, halka arzda bireysel yatırımcıya kaç lot pay edildi? İşte detaylar...

SURGY KAÇ LOT VERDİ?

Paylaşılan rakamlara göre bireysel yatırımcıya maksimum 9-10 Lot pay edilmiş oluyor.

SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZ SONUÇLARI

KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer alıyor:

Halka arzda Sur Tatil Evleri GYO sermayesinin 145.000.000,-TL’den 167.500.000,-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet pay ve mevcut ortak Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 22.500.000 TL nominal değerli 22.500.000 adet pay olmak üzere toplam 45.000.000 adet pay 49,18 TL’den satılmıştır. Buna göre halka arz büyüklüğü 2.213.100.000,-TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 45.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,88 katı talep gelmiştir.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’dan planlanan tahsisat tutarının 1,72 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 7,50 katı talep gelmiştir.

FON KULLANIM YERİ

Halka arzdan elde edilen gelirin şu şekilde kullanılması hedefleniyor.

%85/90 Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin Finansmanı

%10/15 İşletme Sermayesi

SUR TATİL EVLERİ GYO HAKKINDA

Sur Tatil Evleri GYO, 1997 yılından bu yana faaliyette olan Sur Yapı'nın bir iştiraki. Ziraat Yatırım halka arz öncesi şirket profiliyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı.

Şirket’in faaliyet alanlarını, SPK Mevzuatı kapsamında gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım oluşturmaktadır. Şirket’in kurucuları Ziya Altan Elmas ve Ufuk Elmas’tır. Şirket’in mevcut durumda tek sahibi ise Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir. Şirket’in mevcut durumda ana faaliyeti ve yatırımı Antalya ili Kepez ilçesi Kepez mah. 28868 Ada 1 (bir) numaralı parsel üzerinde geliştirilmekte olan Sur Tatil Evleri Projesi’dir. 1.401 adet bağımsız bölüm ve 7 (yedi) adet ticari üniteden oluşan projede 67.248 adet devre mülk yer almaktadır.