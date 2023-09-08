Dijital baskıda Türkiye’yi üretim üssü haline getirecek

Türkiye ve EMEA bölgesinde dijital baskı sektörünün önemli oyuncularından Lidya Grup, kendi alanında önemli bir girişime imza atarak Amerikan Xerox firmasının Türkiye şirketini satın aldı. Bu adımla hem Türkiye’yi baskı üretim üstü haline getirmeyi hem de Birleşik Krallık ve Avrupa’ya ihracat yapmayı hedefleyen şirket, ilk aşamada 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. Xerox gibi güçlü ürün grubuna sahip global bir markanın yerel pazardaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bu yatırımı yaptıklarını belirten Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, hem Türkiye’yi baskı üretim üstü haline getirmeyi, hem de Birleşik Krallık ve Avrupa’ya ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Şirket, önümüzdeki dönemde hedef pazarlara 100 milyon Euro’luk ihracat yapmayı hedefliyor.

İKİ AŞAMALI YATIRIM

Ülkemizde her ölçü ve türde kağıt baskısında en yaygın kullanıma sahip markalardan biri olan Xerox’un Lidya Grup’a katılması ile alışılmışın dışında bir yatırım modelini de uyguladıklarını belirten Öz, bu proje ile beş yıl içerisinde toplamda yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Öz “İlk etapta yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık. Önümüzdeki beş yıl içerisinde de Türkiye’de hem baskı üretimine yönelik faaliyet göstermek hem de online satış kanallarındaki büyümeyi yakalayabilmek adına 40 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Bu kademeli yatırımları tamamladığımızda öncelikle Birleşik Krallık pazarı ve Avrupa’da önümüzdeki beş yıllık süre içinde yaklaşık 50 milyon pound cirosal artış öngörüyoruz” dedi.

PAZAR PAYINI ARTIRACAK

Uzun yıllardır sektörde bulunmanın kazandırdığı deneyim sebebiyle güçlü reflekslere sahip oldukları vurgulayan Bekir Öz “Lidya Grup çatısı altında farklı kategorilerde dijital baskı yapan en iyi markaların distribütörlüğünü yapıyoruz. Şu anda son kullanıcıya temas eden birçok reklam alanında, promosyon malzemesinde ya da aklınıza gelebilecek baskılı materyalde bizim sunduğumuz ürünlerin imzası var. Bu çeşitlilikten edindiğimiz birikim, strateji ve esneklik ile pazardaki yerimizi Xerox ile daha da sağlamlaştıracağız. Şu anda Xerox’un Türkiye’deki pazar payı yüzde 6 ile yüzde 8 arasında. Biz önümüzdeki beş yıl içinde ofis grubundaki ve büyük ölçekli baskı makinelerindeki payını yüzde 20’ler seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’DE GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Xerox MEEIA Bölgesi Başkanı (Orta Doğu ve Afrika, Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya, İskandinavya ve Hindistan) David Dyas, bu stratejik gelişmenin markanın Türkiye pazarındaki gücünü perçinlemek için çok güzel bir adım olduğunu belirtti. Dyas “Lidya Grup ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Ama daha da önemlisi markanın itibarına yakışır şekilde temsil edilmesi ve en iyi hizmeti sunmaya devam etmesi. Lidya Grup’un esnek hareket kabiliyeti, ülke koşullarına uygun finansal çözümler sunabilmesi, kuvvetli servis organizasyonu ve saha çalışmaları ile global başarımızı en iyi şekilde Türkiye’de devam ettireceklerine eminiz” dedi.