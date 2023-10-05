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LinkedIn En İyi Startups 2023: Yükselişteki 10 Türk şirketi

Hızla büyüyen ve dikkat çeken 10 genç Türk şirketine yer verilen 'LinkedIn En İyi Startups' listesi açıklandı. Listenin ilk sırasında Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) yer aldı.

05 Ekim 2023 | 14:32
Son Güncellenme: 05 Ekim 2023 | 15:35
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LinkedIn En İyi Startups 2023: Yükselişteki 10 Türk şirketi

Profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn, Türkiye'de bu yıl ikinci kez hazırladığı "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" listesini duyurdu. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu şirketlerin son zamanlarda ekonomideki ve işyerindeki zorlukların üstesinden gelerek kendi yollarını çizen ve bu yolda yatırımcıları ile en önemli yeteneklerin gözünde öne çıkmayı başaran startuplar olduğu vurgulandı. 

Listeyi oluşturmak için bu dört alanla ilgili LinkedIn verileri değerlendirdi: Büyüme, iş arayanların ilgisi, şirketin ve çalışanlarının üyeler ile etkileşimi ve girişimlerin LinkedIn Top Companies listesinde bulunan yetenekleri ne kadar iyi çektiği.

Bu yıl ayrıca, büyümenin daha erken girişim aşamalarında olan daha fazla şirketi öne çıkarmak için yıl kriteri 5 ve altına düşürüldü. 

İşte bu yılın Türkiye‘deki 10 LinkedIn En İyi Startup'ı!

 

 

1
1. Togg

1. Togg

Togg (Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu) elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlayarak sürdürülebilir bir mobilite ekosistemi oluşturmaya çalışan bir teknoloji şirketi.
2
2. Dream Games

2. Dream Games

Teknoloji ve yaratıcılığı birleştirmeyi amaçlayan bir oyun geliştirme şirketi olan Dream Games, en çok Royal Match adlı mobil oyunu ile tanınıyor.
3
3. Codeway Studios

3. Codeway Studios

Codeway Studios, yapay zekâya dayalı mobil oyunlar ve uygulamalar geliştiriyor ve en çok Ask AI adlı mobil uygulamasıyla tanınıyor.
4
4. Midas

4. Midas

Midas yatırım hesapları aracılığıyla aracılığıyla yatırımcılar NASDAQ ve New York Borsası’ndaki (NYSE) çeşitli hisse senetlerine ve Borsa İstanbul'daki tüm Türk şirketlerine yatırım yapabiliyor.
5
5. Aposto

5. Aposto

Aposto dijital medya markaları oluşturmaya odaklanıyor. Platform, haber içeriklerini bültenler hâlinde gönderirken, yazarlar ve içerik üreticileriyle iş birliği yapıyor.
6
6. TİTRA

6. TİTRA

Teknoloji startup’ı TİTRA, Türkiye’nin ilk uzaktan kumandalı helikopteri gibi insansız sistemler alanında ürünler geliştiriyor. Ayrıca akıllı sağlık, büyük veri ve yapay zekâ konularında araştırmalar yapıyor.
7
7. Plan-S Satellite and Space Technologies

7. Plan-S Satellite and Space Technologies

Plan-S, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Büyük Veri teknolojilerinden faydalanan uydu sistemleri geliştiriyor. Ayrıca, tarım ve enerji sektörüyle bağlantılı olan yeryüzü gözlemi alanında hizmetler sunuyor.
8
8. Bitexen

8. Bitexen

Bitexen, bankacılık, ödeme sistemleri, bilgi güvenliği ve inovasyon alanlarında deneyime sahip mühendisler tarafından geliştirilen dijital varlıklar için çevrimiçi bir ticaret platformu.
9
9. Missafir

9. Missafir

Kısa ve orta vadeli daire kiralama platformu Missafir, teknolojik altyapıya sahip profil yönetimi, dinamik fiyatlandırma ve operasyonel destek hizmetleriyle ev sahiplerinin dairelerini kiralamalarını sağlıyor.
10
10. Spyke Games

10. Spyke Games

Mobil oyunlar geliştiren Spyke Games, bunun yanı sıra oyunların birlikte oynandığı bir sosyal platform olmaya da odaklanıyor.
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