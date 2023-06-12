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  • Martı'nın New York Borsası’na açılmasına SEC'den yeşil ışık

Martı'nın New York Borsası’na açılmasına SEC'den yeşil ışık

Martı, New York Borsası'na (NYSE) açılma hakkını elde ederek ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından resmi olarak onaylandı.

12 Haziran 2023 | 12:05
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Martı'nın New York Borsası’na açılmasına SEC'den yeşil ışık

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu önemli adım, Türkiye'nin ulaşım ekosistemi için de büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Martı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem, "Binlerce çalışanımız, milyonlarca kullanıcımız ve 45 binden fazla aracımızla paylaşımlı, çevreci, elektrikli ulaşımı Türkiye'nin dört bir yanına götürme hedefimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. New York Borsası’na açılma süreciyle birlikte Martı, daha da çok büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Öktem, bu başarıyı şirketin ve yerli mobilite ekosistemi için çığır açan bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

Martı'nın çevre dostu ulaşım misyonunu vurgulayan Öktem, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda, tüm ulaşım araçlarının elektrikli ve paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Bu vizyonla dünyanın en büyük mikromobilite filolarından birini oluşturduk. NYSE'ye açılmak, Türkiye'nin nüfus yoğunluğunu ve büyüyen mobilite taleplerini karşılamak için gerekli olan geniş ölçekte bir vizyon gerçekleştirmek için Martı'ya büyük bir fırsat sağlayacağına inanıyorum. Dünyanın en büyük ekonomisiyle aynı borsada yer alacak Martı, NYSE'ye doğrudan açılan ilk Türk firması olma şerefine nail oldu. Bayrağımızı New York’ta dalgalandıran bu heyecan verici adımın devamı için büyük bir tutku ve heyecanla çalışıyoruz."algalandıran bu heyecan verici adımın devamı için büyük bir tutku ve heyecanla çalışıyoruz."

 

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