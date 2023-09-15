Medicana Sağlık Grubu’nun, İstanbul Avrupa Yakası’nda yaptığı yeni yatırımı Medicana Ataköy Hastanesi açıldı.

Medicana Ataköy, acil servis, anestezi ve ağrı polikliniği (algoloji), yoğun bakımlar, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, girişimsel radyoloji, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, kulak burun boğaz, medikal onkoloji, nöroloji, radyoloji, ortopedi ve travmatoloji, üroloji ve psikiyatri bölümleriyle hizmet verecek.

“Herkes için erişilebilir sağlık hizmeti sunacağız”

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Ataköy ile ilgili şunları söyledi:

“Medicana Sağlık Grubu olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sektöre üç yeni sağlık kuruluşu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul’da Ataköy’de yeni hastanemizi açtık. Zincirlikuyu’da da yakın zamanda açmaya hazırlanıyoruz. İlk yurt dışı yatırımımızı ise Bosna’ya yapıyoruz. Herkes için erişilebilir sağlık hizmetini sunmayı hedeflerken sağladığımız binlerce istihdam ile Türk ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık sektörüne kazandırdığımız Medicana Ataköy Hastanemiz İstanbul’un en güzel bölgelerinden birinde yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu olarak İstanbul Avrupa Yakası’na kazandırdığımız önemli bir yatırımımız. Medicana Ataköy, konumu, mimarisi, uzman kadrosu ve teknolojik altyapısı itibariyle uluslararası sağlık merkezi haline gelecek bir hastane. Bu hastanemizde herkes için erişilebilir sağlık hizmeti veriyoruz. Amacımız herkes için sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak.”

İstanbul’da Ataköy’ün ardından Zincirlikuyu’da da yeni bir hastane açacak olan Medicana Sağlık Grubu ilk yurt dışı yatırımını ise Bosna’da yapıyor. Grup, toplamda 400 milyon dolarlık bir yatırım yapacak.

