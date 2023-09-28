ARA
Bist 100
8270,42
0,69%
Bist 100
Dolar/TL
27,4185
0,9949%
Dolar/TL
Euro/TL
28,8938
1,2057%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0539
0,2879%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1654,26
1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Merkez Bankası'ndan iki yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verirken, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

28 Eylül 2023 | 10:02
0
Merkez Bankası'ndan iki yeni faaliyet izni

TCMB'nin İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ'ye ödeme para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin vermesine dair kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, verilen izin kapsamında İşte Pay Ödeme Kuruluşu AŞ ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlandırılarak, ödeme hizmetleri sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Öte yandan, TCMB, Papara Elektronik Para AŞ'nin ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere faaliyet izin kapsamını genişletti.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1654,26 1,07%
  • ALTIN ONS 1876,61 0,08%
  • BIST 100 8270,42 0,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,4185 0,9949%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8938 1,2057%
  • EURO/USD 1,0539 0,2879%
  • INGILIZ STERLINI 1,2199 0,52285%
  • JAPON YENI 149,289 -0,225%
  • KANADA DOLARI 1,34888 -0,06742%
  • RUS RUBLESI 97,0375 -0,0386%
Günün En Çok Okunanları
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
En son Trump döneminde yaşanmıştı: ABD'de 'kapanmaya' son 3 gün
GERİ
İLERİ
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL