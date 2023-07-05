Migros paketli yemek işine giriyor

Türkiye genelinde yaklaşık 3000 mağaza ile faaliyet gösteren Migros, paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren CRC Danışmanlık ve Organizasyon'un yüzde 50'sini almaya karar verdi. Migros yüzde 50'lik pay için 2,9 milyon dolar ödeyecek.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Online ve fiziki mağazalarımızda hazır/paketli yemek satış kanallarını güçlendirmek ve personel yemek ihtiyacına destek olmak amacıyla yeni yatırım fırsatları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;

Paketli yemek üretimi ve satışını gerçekleştiren 10.000.000 TL nominal sermayeli CRC Danışmanlık ve Organizasyon Anonim Şirketi'ne ("CRC") yatırım yapılmasına ve bu suretle CRC'nin ödenmiş sermayesini temsil eden payların %50'sine tekabül eden 200.000 adet payın 2.900.000 Amerikan Doları karşılığı TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Bu suretle, CRC'nin ödenmiş sermayesinin %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %25'ine tekabül eden 100.000 adet pay Şirketimizin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından devralınacaktır. Toplam pay devir bedeli kapanış tarihinde uyarlamaya tabi olacak olup değişebilecektir.

Kapanış tarihi gerekli ön şartların tamamlanmasını müteakip belirlenecek olup her halükarda en geç 15 Kasım 2023 olacaktır."