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Mitsubishi Electric Türkiye "Automating The World" konseptiyle Win Eurasia’da

Mitsubishi Electric Türkiye, dijital üretime yönelik yeni nesil otomasyon çözümlerini "Automating the World" konsepti ile 7-10 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Win Eurasia Fuarı’nda sergileyecek.

01 Haziran 2023 | 17:31
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Mitsubishi Electric Türkiye "Automating The World" konseptiyle Win Eurasia’da

Mitsubishi Electric Türkiye, 7-10 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 29. Win Eurasia Fuarı’nda güvenilir bir ortak olarak ileri teknoloji, deneyim ve bilgi birikimi ile küresel toplumun iyileştirilmesi için otomasyondan yararlanma hedefini anlatan "Automating the World" konsepti ile dijital üretime yönelik (digital manufacturing) yeni nesil otomasyon sistem ve çözümlerini sergileyecek.

Sanayi 4.0 entegrasyonunda üretimin endüstriyel teknolojiler ve otomasyon sistemleriyle, asgari eksik ve hata ile sürdürülmesinin mümkün olduğuna dikkat çeken Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, “Akıllı makineler ve robotların üretim bandında hayatımıza girdiği Sanayi 4.0’da; insan, cobotlar ve makine iş birliği sayesinde geleceğin çalışma modeli oluşuyor. Yapay zekâ, robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, nesnelerin interneti gibi konular Sanayi 4.0 ile dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gelişmeye devam ediyor. Biz de 100 yıllık teknoloji devi Mitsubishi Electric olarak Türk sanayisinin dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışıyoruz. Yeni nesil endüstriyel otomasyon sistemlerimiz ve ileri robot teknolojilerimiz ile Türkiye genelinde hem büyük fabrikalara hem de KOBİ’lerimize çözümler sunuyoruz. Win Eurasia Fuarı’nda bu yıl da katılımcılar ile yüksek teknoloji ürün ve sistemlerimizi paylaşacağız” dedi.
 

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