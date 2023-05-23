Türkiye’nin ilk sanal mutfak girişimlerinden biri olarak yeme içme sektörüne farklı bir yaklaşım getiren Bundle Kitchen, büyüme yolunda attığı adımlarla sektördeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Sanal mutfak iş modelinin Türkiye'deki başarılı temsilcisi Bundle Kitchen, Ortadoğu’nun önde gelen sermaye fonlarından Nuwa Capital liderliğinde ve Kybele Investment'ın katılımıyla gerçekleştirilen tohum yatırım turunda 1 milyon 250 bin dolar yatırım aldı. Bu yatırım, şirketin Türkiye pazarında lider konumunu güçlendirmesi ve küresel olarak büyümesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öncelikli hedeflerinin Türkiye'nin yiyecek ve içecek sektöründe önde gelen markalarından biri olmak olduğunu söyleyen Bundle Kitchen Kurucusu Alican Karaca, " Ardından, küresel bir marka olma yolundaki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Küresel ölçekteki ilk açılımımızı Ortadoğu bölgesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. En büyük hedefimiz müşterilerimize hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilen kaliteli gıda hizmeti sunmak" diyor.

ÜÇ YILDA 50 MUTFAK HEDEFLİYOR

Bundle Kitchen, bünyesinde bulundurduğu çeşitli markalar aracılığıyla en iyi ürünü, en uygun fiyat ve sürdürülebilir bir hizmetle müşterilerine sunmayı amaçlıyor. Yiyecek ve içecek sektöründe çeşitli markaları tek bir çatı altında buluşturan girişim, geniş marka yelpazesiyle farklı damak zevklerine hitap etmeyi sürdürüyor. Rebel, Green Box, Sandosan, Suup Çorba & Meze, Wrap Me Some, Nane Sumak, 150 Gr, Keftedes, Hungry Vegan olmak üzere çatısı altında bulunan 10 farklı markayla Bundle Kitchen, 3 yıl içinde Türkiye genelinde 50 mutfak açmayı hedefliyor.

KÜRESEL BÜYÜME HEDEFLİYOR

2021 yılında kurulduğu ilk günden bu yana sanal mutfak iş modelini sürekli geliştirerek kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Bundle Kitchen, günlük ortalama bin 500 sipariş gerçekleştiriyor Ocak 2023'te Etiler Han Space'te ilk hibrit lokasyonunu hayata geçiren girişim, 10 marka, 4 şube ve 50'den fazla satış noktasıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Teknoloji odaklı yaklaşımı ve geliştirdiği çözümlerle müşterilerine aynı anda farklı markalardan sipariş verebilme imkanı sağlayan girişim, hem Türkiye ve hem de dünyada hızla büyüyen paket servis sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Aldığı 1 milyon 250 bin dolarlık yatırımla küresel varlığını güçlendirmek isteyen girişim, yeni nesil sanal mutfak konsepti alanında Ortadoğu'nun en büyük foodtech şirketi olmayı hedefliyor.