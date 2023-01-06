P&G Türkiye’de yeni atamalar

Ayça Demirci Turgay’ın üstlendiği P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevi P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal Medya Direktörü Nesli Kılıçal’a devredildi. Ayça Demirci Turgay şirketin Londra ofisine İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak atanırken, Nesli Kılıçal P&G’deki yeni görevine Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü olarak devam edecek.



Procter & Gamble’da (P&G) yeni görev düzenlemeleri yapıldı. Buna göre 18 yıllık P&G kariyerinde, son beş yıldır P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’da Kurumsal İletişim Direktörlüğü sorumluluğunu üstlenen Ayça Demirci Turgay, kariyerine P&G Londra ofisinde İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak devam edecek. Beş yıldır P&G Türkiye çatısı altında olan ve iki yıldır da şirketin Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal Medya Direktörlüğü görevini yürüten Nesli Kılıçal ise bayrağı Ayça Demirci Turgay’dan devralarak, yeni görevine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü olarak devam edecek.



Nesli Kılıçal hakkında

Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü’nde ve NHL Hogeschool’da Pazarlama alanında tamamlayan Nesli Kılıçal’ın Bilgi Üniversitesi’nden Pazarlama İletişimi alanında Master derecesi bulunuyor. Starcom’da Grup Medya Direktörlüğü ve Samsung Electronics’de Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevlerini sürdürdükten sonra 2017 yılında P&G bünyesine Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü sorumluluğuyla katılan Kılıçal, 2021 yılında şirketin Medya Direktörlüğü pozisyonuna getirildi.



Son atamalarla birlikte kariyerine P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü sorumluluğuyla devam edecek olan Nesli Kılıçal, evli ve bir çocuk annesi.



Ayça Demirci Turgay hakkında

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Ayça Demirci Turgay, öğrenim hayatını İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nde Pazarlama İletişimi üzerine yaptığı Master ile sürdürdü. 2005 yılında Dış İlişkiler Müdür Yardımcısı sorumluluğuyla P&G’ye katılan Turgay, 13 yıl boyunca şirketin tüm markalarının halkla ilişkiler, regülasyon ve teknik mevzuat yönetimi ile hükümet ilişkilerini yürüttü. Son olarak da 2017 yılında P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Turgay, şirketin Kurumsal İtibar Yönetimi, Yönetici İletişimi, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Vatandaşlık iletişiminden sorumlu liderlik görevini yürüttü.



Ocak 2023 itibariyle P&G İngiltere, İrlanda ve Kuzey Avrupa Ülkeleri’nden Sorumlu Ev ve Kumaş Temizlik Kategorisi İletişim Direktörü olarak şirketin Londra ofisine atanan Ayça Demirci Turgay, evli ve bir çocuk annesi.