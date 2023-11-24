P&G Türkiye, Umut Hareketi'ni İslahiye ile genişletti

P&G Türkiye, desteklerini kalıcı hale getirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak adına Gaziantep İslahiye’de, Umut Evi Spor Okulu, Destek Merkezi ve bakım konteynerlerinden oluşan kompleksin kapılarını, düzenlenen törenle açtı.

Üç ayrı başlıkta hizmet sunan Umut Evi projesinde; çocuk ve gençlerin sosyal faaliyetlerini ve eğitimlerini desteklemek üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile kurulan Destek Merkezi ve spor eğitimi almalarına imkan sağlayan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle hayata geçen Spor Okulu yer alıyor. Bunların yanı sıra ağız bakım ünitesi, bebek bakım odası ve kütüphane hizmeti de yine Umut Evi projesi çerçevesinde sunuluyor.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada depremin üzerinden 10 ay geçse de bölgenin yaralarını sarmak için desteklerin devam etmesi gerektiğini belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Birlikte İyileşeceğiz söylemiyle bir taraftan markalarımızla ihtiyaçları daimi olarak karşılamaya diğer taraftan sosyal hayata can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık” dedi.

Turnaoğlu, P&G Türkiye olarak İslahiye’de TMOK ve TOG ile hayata geçirdikleri kompleks ile depremden etkilenenler için spordan eğitime, hijyen ihtiyacının karşılanmasından psikososyal desteğe her alanda yardım sunacaklarını ifade etti.

Amaçlarının yıkımın etkilerini daha kalıcı ve sürdürebilir çözümlerle “iyileştirebilmek” olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, “Depremin ilk gününden itibaren hem kendi iç organizasyonumuzda hem de iş birliği yaptığımız kurumlarla, el ele vererek yardımlarımızı etkin bir şekilde ihtiyaç bölgesine ulaştırmaya çalıştık. P&G ailesi olarak yetkinliklerimiz ve kabiliyetlerimiz doğrultusunda tüm markalarımızla bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye odaklandık. Ürünlerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, onların günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda desteklerimize devam ediyoruz. Ama biz biliyoruz ki gerçek anlamda tekrar ayağa kalkabilmek için çok uzun ve pek de kolay olmayan bir süreç var önümüzde. İşte bu nedenle, üstlendiğimiz kurumsal vatandaşlık görevi ile bir taraftan ihtiyaçları daimî olarak karşılamaya diğer taraftan sosyal hayata da can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık” şeklinde konuştu.