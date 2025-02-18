ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Paynet’in iyzico’ya satış süreci tamamlandı

Arena Bilgisayar’ın finansal teknoloji start-up girişimi Paynet’i Türkiye’nin ödeme sistemleri alanındaki öncü şirketi iyzico’ya satışı olumlu şekilde sonuçlandı.

18 Şubat 2025 | 16:20
Paynet’in iyzico’ya satış süreci tamamlandı

Rekabet Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası onayı ile tamamlanan süreçte, teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasındaki en büyük satın alımlarından biri gerçekleşti. Arena, bu satışla birlikte çok daha güçlenen mali yapısı ile mevcut distribütörlük faaliyetlerinin güçlendirilmesinin yanında yeni teknoloji yatırımlarına ağırlık vereceğini açıkladı.

Arena, Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, bu satış sonucunda iyzico tarafından Arena’ya Hisse Alım Bedeli olarak belirlenen 87 milyon ABD Doları’nın ve bu tutara ilave olarak Paynet bilançosunda yer alan 82,7 milyon TL Net Nakit Varlık tutarının nakden ödendiği ifade edilmiştir.

Anlaşmanın her iki taraf açısından da son derece başarılı bir şekilde sonuçlandığını ifade eden Paynet Kurucusu ve Arena Grup CEO’su Serkan Çelik; “Arena Grubu olarak, Türk girişimciler tarafından kurulan iki teknoloji şirketi arasındaki en büyük satın alma işlemlerinden birini, sektörün saygın kuruluşlarından iyzico ile gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Paynet’i sektörde özel kılan en önemli kabiliyeti, B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. İyzico’nun B2C, Paynet’in ise B2B ve B2B2C alanlarındaki deneyimi ve teknolojik gücünün birleşmesiyle ortaya çıkacak finansal teknoloji şirketinin, Türkiye için küresel bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Bu projede bize büyük destek veren Odin Financial Advisors ve Esin Avukatlık Ortaklığı firmalarına da teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Arena olarak yeni teknolojileri ve Paynet gibi teknolojiyi iş modelinin merkezine koymuş olan yeni iş modellerini geliştirerek, ülkemize hizmet vermeye ve yatırımcılarına değer kazandırmaya devam edeceklerini belirten Serkan Çelik, şöyle devam etti: “Arena olarak bu satıştan sağlamış olduğumuz toplam nakit girişi, Paynet’in bu anlaşma kapsamında Arena’ya ödemiş olduğu temettüler de dahil olmak üzere 94 milyon Amerikan Doları’na ulaşmaktadır. Bu fonları Arena’nın mali yapısının güçlendirilmesinde ve yeni teknoloji yatırımlarımızın finansmanında kullanacağız. Aralık ayında açıkladığımız gibi şirketimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı. Bu onay ve Paynet satışıyla daha da güçlenen yeni mali yapımız sayesinde, yapay zeka ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) gibi ileri teknoloji alanlarında yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Tamamen Arena’nın kendi uzmanları tarafından geliştirilen bu teknolojilerle, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alarak teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL