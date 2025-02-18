Paynet’in iyzico’ya satış süreci tamamlandı

Rekabet Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası onayı ile tamamlanan süreçte, teknoloji sektöründe iki Türk şirketi arasındaki en büyük satın alımlarından biri gerçekleşti. Arena, bu satışla birlikte çok daha güçlenen mali yapısı ile mevcut distribütörlük faaliyetlerinin güçlendirilmesinin yanında yeni teknoloji yatırımlarına ağırlık vereceğini açıkladı.

Arena, Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, bu satış sonucunda iyzico tarafından Arena’ya Hisse Alım Bedeli olarak belirlenen 87 milyon ABD Doları’nın ve bu tutara ilave olarak Paynet bilançosunda yer alan 82,7 milyon TL Net Nakit Varlık tutarının nakden ödendiği ifade edilmiştir.

Anlaşmanın her iki taraf açısından da son derece başarılı bir şekilde sonuçlandığını ifade eden Paynet Kurucusu ve Arena Grup CEO’su Serkan Çelik; “Arena Grubu olarak, Türk girişimciler tarafından kurulan iki teknoloji şirketi arasındaki en büyük satın alma işlemlerinden birini, sektörün saygın kuruluşlarından iyzico ile gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Paynet’i sektörde özel kılan en önemli kabiliyeti, B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. İyzico’nun B2C, Paynet’in ise B2B ve B2B2C alanlarındaki deneyimi ve teknolojik gücünün birleşmesiyle ortaya çıkacak finansal teknoloji şirketinin, Türkiye için küresel bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Bu projede bize büyük destek veren Odin Financial Advisors ve Esin Avukatlık Ortaklığı firmalarına da teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Arena olarak yeni teknolojileri ve Paynet gibi teknolojiyi iş modelinin merkezine koymuş olan yeni iş modellerini geliştirerek, ülkemize hizmet vermeye ve yatırımcılarına değer kazandırmaya devam edeceklerini belirten Serkan Çelik, şöyle devam etti: “Arena olarak bu satıştan sağlamış olduğumuz toplam nakit girişi, Paynet’in bu anlaşma kapsamında Arena’ya ödemiş olduğu temettüler de dahil olmak üzere 94 milyon Amerikan Doları’na ulaşmaktadır. Bu fonları Arena’nın mali yapısının güçlendirilmesinde ve yeni teknoloji yatırımlarımızın finansmanında kullanacağız. Aralık ayında açıkladığımız gibi şirketimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı. Bu onay ve Paynet satışıyla daha da güçlenen yeni mali yapımız sayesinde, yapay zeka ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) gibi ileri teknoloji alanlarında yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Tamamen Arena’nın kendi uzmanları tarafından geliştirilen bu teknolojilerle, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alarak teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

