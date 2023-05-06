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Payten ödeme geçidi alanında 2.0 dönemini başlattı

Payten Türkiye, her ölçekten işletmenin ödeme ekosistemlerini tek bir noktadan yönetmelerini sağlayan Payten Payment Gateway çözümünün yeni sürümünü tanıttı.

06 Mayıs 2023 | 10:34
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Payten ödeme geçidi alanında 2.0 dönemini başlattı

Payten Payment Gateway çözümü ile ödeme geçidi alanında 2.0 dönemini başlattıklarını söyleyen Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu, “İTÜ Teknokent’te bulunan AR-GE merkezimizde ödeme sektörü için yenilikçi, zengin içerikli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Payten Payment Gateway ile firmaların Türkiye’de ve yurt dışında çalışmak istedikleri sanal POS'ları, bankaları, ödeme kuruluşlarını, mobil cüzdanları, havale/kredi yöntemlerini ve alternatif ödeme sistemlerini tek çatı altında topluyor ve tüm ödeme noktalarını tek merkezden yönetebilmelerine imkân tanıyan esnek, özgür ve kârlı bir e-ödeme ekosistemi sağlıyoruz." dedi.

Kutlu, şöyle devam etti: 

"Payten Payment Gateway bir firmanın tüm online ödemelerinin arka planda efektif bir şekilde orkestrasyonunu sağlayarak satış dönüşüm oranlarını artırıyor, maliyetlerde azalma sağlıyor ve müşteri ödeme deneyimini en üst seviyeye çıkartıyor. Payten Payment Gateway ile işletmeler farklı banka ve ödeme sistemlerinin sanal POS’larını ayrı ayrı yönetmek yerine tek portalda kendi e-ödeme ekosistemlerini oluşturabilir, yeni ödeme sistemlerini kolayca entegre edebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirler. Her aşamada sektörün lider anti-fraud altyapıları ile korunan bu ödeme geçidi ile işletmeler hem ticari faaliyetlerini hem de müşterilerini koruyabilirler. Otomatik işlem yönlendirme sayesinde herhangi bir ödeme kuruluşunda gerçekleşen kesintiden etkilenmez, birçok optimizasyon özelliği sayesinde komisyon ve operasyonel maliyetlerini azaltır, başarılı işlem oranlarını en üst seviyeye çıkartırlar. Ayrıca, belki de en önemlisi, müşterilerine en güzel armağan olan kolaylığı hediye eder, ödeme adımında hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın hızlı ve pürüzsüz bir deneyim yaşatırlar. Özetle Payten Payment Gateway, sektör fark etmeksizin müşteriler için ödeme yapmanın, işletmeler için ise ödemeleri yönetmenin en kolay yoludur.” 

 

 

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