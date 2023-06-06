Pegasus Hava Yolları; ev sahibi hava yolu olduğu 79. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Öztürk, 2022 yılı performanslarıyla dünyanın operasyonel kârlılığı en yüksek hava yolu şirketi olduklarını ifade ederek, "2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye olarak yaşadığımız zorluklara rağmen güçlü performansımızı sürdürdük. Bu başarılı performans, kredi derecelendirme notumuzda da artış getirdi." dedi.

Öztürk, "2022, özellikle yaz sezonunda seyahat talebinde görülen hızlı yükseliş sayesinde önemli başarılara imza attığımız bir yıl oldu. Kısıtlamalar gevşetildiğinde seyahat talebinin kuvvetli bir ivmeyle hareketlenebileceğine dair beklentilerimiz doğrultusunda, potansiyel talebi karşılamak adına operasyonel yapımızı ve tüm iş birimlerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı hazır tuttuk, talepteki artışı karşılamak üzere kapasitemizi artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

2022’de toplam misafir sayılarını yüzde 34 artırarak 26,9 milyona yükselttiklerine işaret eden Öztürk, "Bir önceki yıla göre dış hatlarda misafir sayımız yüzde 96 oranında büyüdü, burada pazarın toplamına göre çok daha iyi bir performans sergiledik. Satış gelirlerimizi yüzde 139 yükselterek 2,45 milyar avroya çıkardık.

Gelirlerimiz son normal yıl olan 2019’a göre yüzde 41 arttı. 2019'a göre ASK olarak toplam kapasitemiz yüzde 8, dış hat kapasitemiz yüzde 23 artış gösterdi. FAVÖK marjı olarak yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaşarak bu metrikte dünyadaki en yüksek performansı gerçekleştirdik. 2022 yılı net dönem kârımız 431 milyon avro olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Öztürk, "2023 yılına da global makroekonomik endişeler nedeniyle zorlu şartlar altında başladık ve sonra ülkemiz ne yazık ki büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Global enflasyonist baskıların da planlama yapmayı zorlaştırdığı bir dönemden geçiyoruz.

Yılın ilk 4 ayı itibarıyla kapasitemizi geçen yıla göre yüzde 32, misafir sayımızı ise yüzde 31 büyüttük. Dış hat misafir sayımızda yüzde 43 büyüme kaydettik. Yüksek yaz sezonu öncesinde elde ettiğimiz bu ivmeden memnunuz. Kilit operasyonel ve finansal performans sonuçlarımızı 2023 yılında da geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Pegasus, 'Rotamız sürdürülebilir bir gelecek' diyerek havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor"

Güliz Öztürk, 2023’te toplam kapasitelerini yaklaşık yüzde 20 artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, filo büyüklüklerinin Cumhuriyetin 100. yılında 100 uçak eşiğini aşmasını ve büyümeye devam etmesini planladıklarını aktardı.

2023’ün geri kalanında 10 adet, 2024’te 21 adet ve 2025’te 11 adet A321neo uçağın teslim alınması öngördüklerini kaydeden Öztürk, "Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık odaklarını sürdürecek olan Pegasus, 'Rotamız sürdürülebilir bir gelecek' diyerek havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini içtenlikle destekliyor.

Pegasus’un öncü dijital dönüşüm çalışmaları, yeni nesil uçaklarla gerçekleştirdiği filo dönüşümü, her geçen gün genişlettiği uçuş ağı, teknoloji ve insana yaptığı yatırım, sürdürülebilir havacılığa yönelik girişimleri, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusundaki kararlılığı; sürdürülebilir başarısının mimarları olacak." açıklamasını yaptı.

Güçlü ekonomik performansının yanı sıra çevre ve sosyal konulardaki hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Öztürk şöyle devam etti:

"Bu konuda üzerimize düşeni yapmak için kararlıyız. 2021’de hedefimizi 2050’de net sıfır karbon emisyonu olarak belirledik, bunu 2030 yılı için emisyon yoğunluğu azaltım hedefimizle pekiştirdik.

Net sıfıra giden yolda; yeni nesil filo yatırımı ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla sadece doğrudan karbon emisyon azaltımı değil, atık yönetimi ve iş süreçlerimizin dönüşümü gibi bu hedefe dolaylı katkı sağlayan pek çok girişimin yarattığı ivmeyle ilerliyoruz."

"Kadın yönetici oranımızı en az yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Öztürk, geçen yıl filolarına katılan 17 Airbus A321neo uçağın 10 adedinin finansmanı için emisyon yoğunluğu azaltımı ve cinsiyet eşitliğine dair taahhütler verdikleri ihracat kredi kurumu destekli uçak finansman modelinin kendi kategorisinde türünün ilk örneği olduğunu anımsattı.

Türkiye’de sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi için paydaşlarla çalışmaları sürdürürken, operasyonlarda SAF kullanımını artırarak sürdürdüklerini aktaran Öztürk şunlara dikkati çekti:

"Çevreye yönelik 2050 ve 2030 hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusuna da önem veriyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etkin çalışmalar yürütüyoruz.

'Harmoni' adını verdiğimiz girişimimizle, cinsiyet eşitliği odağımızda olacak şekilde, kapsayıcı kültürün yaygınlaştırılması çerçevesinde farklı projeler yürüterek daha eşit ve çok sesli bir gelecek için hedeflerimizi belirliyoruz. Mayıs 2023 itibarıyla şirketimizde çalışan arkadaşlarımızın yüzde 35’i kadın. IATA '2025te25' hedefleri doğrultusunda özellikle kadın pilot, mühendis ve teknisyen oranlarımızı artırmayı, kadın yönetici oranımızı en az yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyoruz."

Güliz Öztürk, 79. IATA Yıllık Genel Kurulu’nu hava yolu işletmelerinin çevreye etki anlamında olumlu adım atabildiklerini gösterebilmeleri için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katıldığımız sektör etkinliklerinin tamamında 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda amaçlarımızdan bahsediyoruz ancak hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimizi gösteren eylemlere de ihtiyaç var. Bu bilinçle, eyleme geçerek örnek olmak istedik ve bu toplantı için Pegasus Hava Yolları uçuşlarıyla seyahat eden tüm katılımcıların ve taşınan kargonun uçuş kaynaklı sera gazı emisyonlarını sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımıyla azaltacağız.

Bu girişimimizle, sektörümüze ve kamuoyuna iki güçlü mesaj vermek istiyoruz. Bir yandan etkin SAF kullanımının havacılığın net sıfır hedefi için önemi ve etkisini vurguluyoruz. Aynı zamanda bu girişimimiz bundan sonraki sektör etkinlikleri için de net sıfır hedefine bağlılık açısından önemli bir örnek oluşturuyor."