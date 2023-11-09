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Pegasus 3. çeyrekte beklentiyi aştı

Pegasus, 2023’ün 3. çeyreğinde, 6,86 milyar TL’lik net kâr beklentisinin üzerinde 7,72 milyar TL net kâr açıkladı.

09 Kasım 2023 | 09:42
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Pegasus 3. çeyrekte beklentiyi aştı

TL bazlı FAVÖK, 11,8 milyar TL’lik beklentinin hafif üzerinde 12,05 milyar TL olurken ciro da 28,1 milyar TL’lik beklentiye paralel 28,07 milyar TL oldu. 

Döviz bazında ise şirket yılın 3. çeyreğinde 253 milyon Euro net kâr açıkladı. 

Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 91 milyon Euro, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 278 milyon euro kar açıklamıştı. 

Euro bazlı FAVÖK geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğindeki 469 milyon Euro’dan bu çeyrekte 418 milyon euroya düştü. 

FAVÖK marjı da aynı dönemde yüzde 46.9’dan yüzde 43.4’a düştü.

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