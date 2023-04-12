Pegasus'tan Yunanistan'a iki yeni hat

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen'den Rodos ve Midilli'ye haftanın ikişer günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Haziran 2023'te gerçekleştirilecek.

Pegasus'un Rodos uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rodos Uluslararası Havalimanı'na perşembe günleri saat 15.05 ve pazar günleri saat 07.00'de; Rodos Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise perşembe günleri saat 17.05 ve pazar günleri saat 09.00'da düzenlenecek.

Pegasus'un Midilli uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Midilli Uluslararası Havalimanı'na perşembe günleri saat 09.55 ve pazar günleri saat 10.10'da; Midilli Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise perşembe günleri saat 11.45 ve pazar günleri saat 12.00'de gerçekleştirilecek.