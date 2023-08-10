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Petkim'den, 2. çeyrekte 221 milyon lira net kâr

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, yılın 2. çeyreğini 221 milyon lira net kâr ve 10,6 milyar lira net satış rakamıyla kapattı.

10 Ağustos 2023 | 12:36
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Petkim'den, 2. çeyrekte 221 milyon lira net kâr

Şirketten yapılan açıklamaya göre, petrokimya sektöründe global ölçekte gözlenen talep düşüşü ve arz fazlası sebebiyle düşen ürün fiyatları ile daralan kar marjlarına rağmen Petkim, güçlü bilançosunu ve nakit pozisyonunu korumaya devam etti.

Net karını ilk çeyreğe göre yüzde 69 artıran şirket, net satışlarını da yüzde 15 yükseltti.

Bu sonuçlarda, şirket yönetiminin etkin planlaması, hammadde tedarikinde alınan önlemler ve başarılı operasyonel kararların etkili olduğu belirtildi.

Böylece Petkim, Avrupa piyasalarında talep daralmasının sürmesine rağmen, daha uygun şartlarda hammadde tedarik etmenin ve STAR Rafineri entegrasyonunun avantajlarını ikinci çeyrekte de sürdürmüş oldu.

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