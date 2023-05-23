ARA
Bist 100
4470,97
0,11%
Bist 100
Dolar/TL
19,8563
0,0977%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4004
-0,2294%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0778
-0,3182%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1261,66
0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rafineri ve Endorphin’den işbirliği

Reklam ajansı "Rafineri", Azerbaycanlı "Endorphin" ile güçlerini birleştiriyor.

23 Mayıs 2023 | 15:16
0
Rafineri ve Endorphin’den işbirliği

"Cannes Lions", "Clio", "The One Show" gibi dünya çapında ödüllere sahip Rafineri, Türkiye pazarındaki tecrübesini yabancı ülkelere taşımak için ilk adımı Bakü’de attı.

Geçen yıl Orta Asya'nın en büyük iletişim festivali olan "Red Jolbors"tan 9, Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen "Felis" ödüllerinden 18 ödül kazanan ve Yılın En Yaratıcı Ajansı seçilen “Endorphin” ile işbirliğine giden Rafineri,  Azerbaycan reklamcılık sektöründe yeni bir dönem açacak.

Birlikte işbirliğine başlayan iki başarılı ajans, deneyimlerini birleştirerek Azerbaycan markaları için yaratıcı ve özgün çözümler sunmayı hedefliyor. Ajans başkanları, ortak çalışmanın Azerbaycan reklam sektörüne yeni bir soluk getireceğini söylüyor.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1261,66 0,33%
  • ALTIN ONS 1976,28 0,22%
  • BIST 100 4470,97 0,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8563 0,0977%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4004 -0,2294%
  • EURO/USD 1,0778 -0,3182%
  • INGILIZ STERLINI 1,24179 -0,15317%
  • JAPON YENI 138,483 -0,078%
  • KANADA DOLARI 1,35072 0,01259%
  • RUS RUBLESI 80,5 0%
Günün En Çok Okunanları
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü
Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü
Bakan Nebati'den 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduata ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
Seçime kilitlenen konut sektöründe yüzde 40 fiyat artışı beklentisi
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci turunda Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğiz
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
Zorunlu deprem sigortasına iki değişiklik geliyor
Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL