Rafineri ve Endorphin’den işbirliği

"Cannes Lions", "Clio", "The One Show" gibi dünya çapında ödüllere sahip Rafineri, Türkiye pazarındaki tecrübesini yabancı ülkelere taşımak için ilk adımı Bakü’de attı.

Geçen yıl Orta Asya'nın en büyük iletişim festivali olan "Red Jolbors"tan 9, Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen "Felis" ödüllerinden 18 ödül kazanan ve Yılın En Yaratıcı Ajansı seçilen “Endorphin” ile işbirliğine giden Rafineri, Azerbaycan reklamcılık sektöründe yeni bir dönem açacak.

Birlikte işbirliğine başlayan iki başarılı ajans, deneyimlerini birleştirerek Azerbaycan markaları için yaratıcı ve özgün çözümler sunmayı hedefliyor. Ajans başkanları, ortak çalışmanın Azerbaycan reklam sektörüne yeni bir soluk getireceğini söylüyor.