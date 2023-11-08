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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

08 Kasım 2023 | 15:43
Son Güncellenme: 08 Kasım 2023 | 18:35
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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Ahmet Yaşar Aydın'ın T.O.M. Katılım Bankası AŞ, T.O.M. Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve T.O.M. Finansman AŞ şirketlerinde sahip olduğu belli oranda pay hissesinin Star Digital Investments SPV Limited aracılığıyla Dubai Islamic Bank PJSC tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Inofab Sağlık Teknolojileri AŞ'nin (Inofab) tek kontrolünün Clario Holding Inc. (Clario) tarafından iştiraki eResearchTechnology GmbH aracılığıyla devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Esinti Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün dolaylı olarak Entek Elektrik Üretimi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Halihazırda Indonesia Investment Authority'nin tek kontrolündeki PT Rafflesia Investasi Indonesia'nın hisselerinin bir kısmının ve dolayısıyla ortak kontrolünün APG Asset Management N.V. ve "Platinum Compass B 2018 RSC Limited" tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

So.Fi.M.A. Societa Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. paylarının belli bir oranının ve ortak kontrolünün BDT Capital Partners LLC tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün mal varlığının devri yöntemiyle özelleştirilmesi işleminin "Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yer alan ciro eşiğinin aşılmamış olması nedeniyle ön bildirim gerektirmediği değerlendirildi. Bu nedenle mevcut koşullar altında söz konusu işlemin nihai bildirime tabi olmadığına karar verildi.


 

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