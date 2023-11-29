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Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay verdi.

29 Kasım 2023 | 14:42
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Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Renault S.A.S. ve Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesini kararlaştırdı.

BCP V Everise Topco Inc.'in ortak kontrolünün Warburg Pincus LLC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

China National Medical Device Co., Ltd. ile GE Healthcare Co., Ltd. arasında Sinopharm Pharmaceutical Imaging Co., Ltd. ünvanlı tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Synlab AG ve iştiraklerinin tek kontrolünün Ephios Luxembourg S.àr.l. aracılığıyla Fifth Cinven Fund tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine onay verildi.

Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sermayesinin belli orandaki payının Azimut Portföy Yönetimi AŞ LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından iktisap edilmesi ile ortak kontrolünün devralınması işlemi onaylandı.

Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme ve Yatırım AŞ'nin tek kontrolünün Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işleminin onaylanması uygun bulundu.

Marketspringpad Holdings Limited ve UNİ Finansal Teknoloji Hizmetleri AŞ tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine onay verildi.

Stuttgart-Hallschlag'da bulunan bayiliğin kamyon ve otobüs servisi iş kolunun Daimler Truck AG'ye ve nihai olarak Daimler Truck Holding AG'ye devredilmesi işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Braingroup AG'nin tek kontrolünün iştiraki Netcetera Group AG aracılığıyla Giesecke+Devrient GmbH tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı değerlendirildi.

Medicall Biomedikal Müh. Sağ. Hiz. Tic. AŞ'ye ait belirli maddi ve gayri maddi varlıkların tek kontrolünün Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla nihai olarak Medtronic, plc. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

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