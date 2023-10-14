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Rekabet'ten Namet'e 72,9 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu'nca, hızlı tüketim malları sektöründe et üreticisi ve tedarikçisi olarak faaliyet gösteren firmaya uzlaşma yöntemiyle 72 milyon 986 bin 653,99 TL idari para cezası uygulandı

14 Ekim 2023 | 10:38
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Rekabet'ten Namet'e 72,9 milyon lira ceza

Namet Gıda hakkında yürütülen rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı

Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma, "uzlaşma" kararıyla tamamlandı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, şirketin, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiğini kararlaştırırken, firmanın sunduğu uzlaşma metni kabul edildi.

Bu kapsamda teşebbüse verilecek idari para cezasında uzlaşma nedeniyle yüzde 25 indirim uygulanırken, kesilen ceza tutarı 72 milyon 986 bin 653 lira olarak belirlendi.

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