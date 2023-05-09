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Sinoz'dan 100 milyon TL'lik yatırım

Kozmetik sektöründe 15. yılını kutlayan Sinoz, 100 milyon TL yatırımla Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime geçiyor.

09 Mayıs 2023 | 17:05
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Sinoz'dan 100 milyon TL'lik yatırım

Sinoz Kozmetik, 2 yıl önce piyasaya sürdüğü çok amaçlı bakım yağı No:16’nın üretimini kapasite arttırımı amacı ile 100 milyon TL ilave yatırımla Sinop OSB’de satın aldığı fabrikaya taşıyacağını duyurdu. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs itibariyle hazırlıkları başlayan fabrikanın yeni yıl ile birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor. Sinop OSB’de bulunan ve 5.000 metrekare kapalı alana sahip olan fabrika tam kapasite çalışmaya geçtiğinde 180 kişiye istihdam sağlayacak.

Marka, 2024 başına kadar 50 milyon TL başlangıç ile  2 yıl içerisinde toplam 100 milyon TL yatırım yapacak.

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