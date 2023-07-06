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Şişecam’dan 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza

Şişecam, Birleşmiş Milletler'in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına güçlenmesini hedefleyen WEPs’e imza attı.

06 Temmuz 2023 | 13:20
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Şişecam’dan 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza

Ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefi koyan Şişecam, bu hedefe ulaşırken sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odak noktasına alma kararı aldı. Şirket, bu kapsamda  Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.

Şişecam'dan yapılan açıklamada, "Şişecam sürdürülebilirlik stratejisi CareforNext kapsamında, değer zincirinde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığa öncelik vermeyi, “Toplumu Güçlendir” öncelikleri kapsamındaki taahhütleri arasında ele alıyor" denildi. 

Kadının her alanda iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla fabrika standartlarını kadın çalışanlarına uygun hale getirmeyi amaçladıklarına vurgu yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şişecam, 'Women Expression' programı dahilinde mentorluk uygulamalarıyla yönetsel rollerde kadın çalışanlara ilham olmayı ve eğitim destekleriyle kadınların etkinliğinin artışını hızlandırarak sürdürmeyi hedefliyor. 2023 itibarıyla yüzde 24,2 olan kadın çalışan oranını kısa süre içinde yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedefleyen Şişecam, bir yandan da WEPs imzacısı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosistem için önemini her yönüyle vurgulamaya ve kaynaklarını fark yaratmak için kullanmaya devam edecek."

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