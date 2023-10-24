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Şişecam'dan teknoloji şirketine ICRON’a yatırım kararı

Şişecam, Türk teknoloji şirketi ICRON'a yatırım yapma kararı aldı.

24 Ekim 2023 | 09:17
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Şişecam'dan teknoloji şirketine ICRON’a yatırım kararı

Şirketin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, "6 Haziran 2023 tarihinde imzalanan ve aynı tarihte kamuoyuna duyurulmuş olan Niyet Mektubu çerçevesinde, Türk teknoloji şirketi ICRON ile devam eden görüşmeler sonuçlandırılarak, Yönetim Kurulu'muzun 23 Ekim 2023 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin yüzde 100 iştiraki olan Şişecam Investment B.V'nin ICRON'a ortak olması tavsiye edilmiştir. İlgili karar çerçevesinde, 23 Ekim 2023 tarihinde Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında bir Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi akdedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İmzalanan sözleşme kapsamında Şişecam Investment B.V'nin ICRON'a başlangıçta yüzde 15,66 ve aşamalı olarak yapılacak yatırımlarla nihai olarak yüzde 33,09 oranında ortaklık sağlayacağının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözleşme, ilerleyen dönemde Sisecam Investment B.V'nin ICRON'daki toplam payının yüzde 49'a kadar yükseltilmesine olanak tanıyacak, satın alım opsiyon hakkını da içermektedir Söz konusu ortaklığın gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu iznine ve diğer kapanış koşullarının tamamlanmasına tabidir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacak olup, ilgili basın bülteni ekte kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

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