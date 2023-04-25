Şişecam, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin tek pay sahibi oldu

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam ve EBRD tarafından 2016'da kurulan şirket, 7 yıllık süreçte Türkiye'de cam atığı toplama ve geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesine destek oldu.

Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve bu yolda yatırımlarına devam eden Şişecam, 24 Nisan'da EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'deki yüzde 10'luk hissesi için satın alım opsiyonunu kullanmasıyla şirketin tek pay sahibi konumuna geldi.

Şişecam ve EBRD ortaklığıyla hayata geçirilen Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, kurulduğu tarihten itibaren daha yüksek kalitede cam kırığı elde edilmesine olanak sağlayacak moderniteye sahip tesislerin kurulması vizyonuyla ekosistem finansmanını odağına alarak sektörü sanayileşme yolunda destekledi.

Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, bugüne kadar Türkiye'de cam geri kazanım firmalarının altyapı ve tesis yatırımı yapmasına ve son teknolojiye sahip tesisler kurmasına aracılık etti. Şişecam, bu alanda kendisine ait lisanslı tesis kurarak kaliteli cam kırığı üretimi konusunda da etkin ve öncü rol oynadı.

Şişecam, dış cam kırığı kullanım oranını yüzde 35'e yükseltecek

Camın geri dönüşümü konusunda faaliyetlerini sürdüren, uzun yıllardır döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalar yürüterek projeler hayata geçiren Şişecam'ın, "CareforNext" sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda taahhüt ettiği somut hedefleri bulunuyor.

4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim tesisleriyle faaliyet gösteren Şişecam, 2030'a kadar cam ambalaj üretimi süreçlerinde kullandığı dış cam kırığı oranını yüzde 35 seviyesine kadar yükseltmeyi hedefliyor.

Enerji yoğun bir sanayi olan cam üretiminde, doğal hammadde ihtiyacını azaltan cam kırığı kullanımıyla enerji tüketiminde de düşüş sağlanabiliyor. Atık camların geri kazanılmasıyla elde edilen cam kırığının kullanımı sayesinde bir şişenin tüm yaşam döngüsü boyunca yol açtığı karbon salınımının, kullanılan cam kırığı oranına bağlı olarak yüzde 50'nin üzerinde azaltılması mümkün hale geliyor.

Şişecam, 2011'den bu yana sürdürdüğü "Cam Yeniden Cam" projesiyle Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden birini hayata geçiriyor.

Şişecam, toplumsal bir davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişe destek olmayı amaçladığı "Cam Yeniden Cam" projesi aracılığıyla bugüne kadar 2 milyon ton cam kırığının geri dönüşüme kazandırılmasında etkin rol oynadı.

Şişecam, camın geri dönüşüm yeteneğinden doğan yararı sürdürülebilirlik odaklı proje ve yatırımları aracılığıyla faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de taşımayı hedefliyor.

Bu alandaki olumlu etkisini artırmayı planlayan Şişecam, sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu yatırımlarıyla daha iyi bir dünya için çalışan etkin bir paydaş olmayı sürdürüyor.

5 bin yıllık geçmişiyle sürdürülebilir bir gelecek için çok değerli bir materyal olan cam, kalitesinden hiçbir kayba uğramadan yüzde 100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilme özelliğiyle gezegenin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunuyor.

Bu çerçevede camın geri dönüşümü de büyük bir potansiyel vadediyor. Türkiye'de depozito iade sisteminin devreye girmesiyle bu potansiyelin ivme kazanması beklenirken, sektörde bu alandaki yeni yatırımların da hızlanacağı öngörülüyor.

Şişecam, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ'nin tek sahibi olarak ekosistemini desteklemeye ve tesislerine yönelik yeni yatırımlarla geri dönüşüm sektörünün gelişerek büyümesinde öncülük etmeyi sürdürmeyi hedefliyor.